No seu comunicado de imprensa de 16 de novembro, a Associação dos Bancos do Líbano contesta o pedido do Ministério das Finanças para corrigir as declarações fiscais 2020 a 2024. Estão envolvidas duas entradas: o efeito do intercâmbio sobre as contas contabilísticas e o tratamento das provisões para perdas em obrigações em euros. Um diz respeito à conversão dos montantes, o outro ao valor recuperável dos títulos.
Um título, duas unidades de medida
Uma fictícia segurança adquiriu $100 quando a taxa de conversão contábil é de 1.500 libras por dólar. Seu valor convertido é 150.000 libras. Se a segurança vale apenas $25 e a taxa usada é agora £89.500, o valor convertido é £ 2.237.500. O titular perdeu $75 em valor de mercado, enquanto o montante convertido aumentou em 2.087.500 libras. Este exemplo não é nem um método fiscal prescrito nem o balanço de um banco. Isola o efeito combinado da diminuição dos títulos de dólar e da depreciação da libra.
Os bancos argumentam que a diferença de conversão, por si só, não constitui um lucro líquido ou um aumento equivalente da sua capacidade de pagamento. O exemplo mostra o porquê. No entanto, a única perda do título em dólares não permite calcular o imposto: a taxa aplicável a cada ano fiscal, a data da operação e as regras que distinguem um ajustamento do balanço de um lucro tributável. Uma venda e uma simples reavaliação no final do exercício não implicam os mesmos fluxos.
A disposição levanta uma questão diferente
A disposição reconhece o risco de não recuperar uma dívida. Reduz o resultado contabilístico quando constituído, mas a sua dedutibilidade fiscal depende da lei aplicável e da situação de cada garantia. Reintegração de uma disposição na base significa não tratá-la como uma carga fiscal nesta fase; Isto não anula a perda económica. Se uma disposição tiver sido deduzida, deve ser considerada a forma de lidar com uma possível recuperação futura quando as perspectivas de recuperação melhorarem.
A Associação dos Bancos pede uma resposta legislativa e anunciou o encerramento do alerta na quarta-feira. A sua declaração não é uma decisão judicial. Para determinar o ónus da prova, devem estar disponíveis as bases da administração, as suas instruções de cálculo e, no caso de litígios individuais, as decisões sobre os processos em causa. A greve não permite presumir o resultado de um recurso ou determinar o que cada banco terá de pagar.
Comentários