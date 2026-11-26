Milhares de pessoas reuniram-se na quinta-feira, 26 de novembro, perto da cidadela de Erbil para denunciar as decisões de Bagdá sobre postos fronteiriços e petróleo. Demonstrações também ocorreram em Dohuk. A mobilização ocorreu no dia seguinte a uma decisão do Supremo Tribunal Federal e uma declaração do governo regional do Curdistão desafiando as medidas anunciadas pelo governo central.
Reuniões em Erbil e Dohuk
Em Erbil, o comício ocorreu ao pé da cidadela, ao chamado do governador. Muitos participantes levantaram a bandeira do Curdistão iraquiano. Vários relatos de campo também atestam uma mobilização em Dohuk. Não há contagem oficial consolidada para quantificar a presença nas várias reuniões.
Medidas Federais de Fronteiras e Petróleo
Na terça-feira, o governo do primeiro-ministro Ali al-Zaidi anunciou medidas para colocar as fronteiras na região sob a administração federal e retomar a gestão de certos depósitos anteriormente sob controle curdo no terreno. Bagdade descreve isto como uma medida contra o contrabando. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal manteve a jurisdição federal sobre as operações internacionais de segurança nas fronteiras e petróleo. Distingou igualmente esta competência da administração aduaneira, que deve ser coordenada com as autoridades regionais e locais.
O governo regional afirma que as medidas violam os seus direitos constitucionais. Em sua declaração de 25 de novembro, ele apelou à plena implementação da Constituição, incluindo o artigo 140 sobre territórios disputados, e disse que apoiou a luta contra o contrabando em todo o Iraque. Por conseguinte, o desafio diz respeito à autoridade que irá aplicar as medidas e à forma como o fará, e não apenas à distribuição das receitas. Os eventos de quinta-feira não mostram que a administração ou gestão de depósitos já mudou.
Arquivo fotográfico: a cidadela de Erbil, 20 de setembro de 2017. Levi Clancy / Wikimedia Commons, CC0. Este clichê não mostra a manifestação.
Comentários