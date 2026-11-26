Transportadores de contentores cruzaram novamente Suez em novembro e dois armadores anunciaram o retorno de um serviço através do canal. Este movimento não garante atrasos mais curtos para o Líbano nem uma redução do frete. Uma sobrecarga sazonal anunciada para 25 de novembro ilustra esta diferença.

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Dois porta-contêineres da Evergreen e Ocean Network Express cruzaram o Canal de Suez em 8 e 15 de novembro de 2026, de acordo com a Autoridade do Canal. Maersk e Hapag-Lloyd anunciaram que Suez retornaria a um serviço comum entre a Índia e a Europa. Para os importadores libaneses, estas decisões não constituem uma mudança de serviço nem uma diminuição dos preços de frete.

O retorno de Suez decide linha por linha

Uma passagem notada não tem o mesmo escopo que uma mudança de serviço. Os dois trânsitos anunciados pela Autoridade Egípcia mostram que os transportadores de contentores destas empresas retomaram novamente o canal. Eles não fornecem informações sobre a regularidade das passagens seguintes ou sobre a quota de sua frota que passa por Suez.

Maersk e Hapag-Lloyd foram mais longe ao anunciar a substituição do desvio pelo Cabo da Boa Esperança por um dos seus serviços comuns. Os dois armadores esperam uma entrega mais rápida, sem publicar qualquer medida do ganho já obtido. Maersk salienta que as mudanças noutras linhas ainda estão ligadas à evolução do mar Vermelho.

Em outubro, mais passagens e receitas

Os números de Outubro publicados pela Autoridade do Canal são utilizados para medir a retomada da presença antes destas passagens de Novembro. O número de trânsitos, todos os tipos de navios, aumentou cerca de 32% ao longo de um ano. As receitas quase duplicaram. Estes dois indicadores não indicam quantos contentores estavam a bordo ou quais os portos que receberam as mercadorias.

Canal de Suez Outubro de 2025 Outubro de 2026 Trânsitos, todos os navios 1 128 1 490 Receitas da canalização $373 milhões 724 milhões de dólares

Para o Líbano, o serviço e o preço permanecem separados

A CMA CGM enumera uma ligação directa entre a Ásia e os portos de Beirute e Trípoli. Esta oferta comercial não atesta uma mudança recente de rota para o serviço libanês nem para a realização de uma escala anunciada. Por conseguinte, os dois trânsitos no Egipto não permitem um aumento do tempo de chegada ao Líbano.

O mesmo armador anunciou uma sobrecarga de alta temporada para cargas a partir de 25 de novembro. Destina-se a embarques dos principais portos asiáticos para os portos da base mediterrânea e norte-africana: 800 dólares por contentor de 20 pés, 1600 dólares por contentor de 40 pés. Da China, pode ser incluído no frete. Podem também aplicar-se cargas de movimentação, combustível ou locais.

Estes montantes não são uma estimativa de custos para Beirute ou Trípoli. O aviso não liga esta sobrecarga a um incidente de segurança. A fim de comparar duas ofertas, a tarifa básica não é suficiente: verificar o porto de chegada, a data de carregamento, as taxas incluídas e o tempo anunciado para o envio em questão.

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