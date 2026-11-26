Em Rennes, o júri do ensino médio coroou « JE », o romance de Lilia Hassaine que conta a Jane Eyre do ponto de vista da primeira esposa de Rochester.

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Lilia Hassaine venceu quinta-feira 26 de novembro o 39egoncourt High School Prize forIE, publicado por Gallimard. O júri nacional anunciou sua escolha na Prefeitura de Rennes. Em seu quarto romance, o escritor conta a história da primeira esposa de Rochester, que leitores deJane Eyresabe sob o nome Bertha.

A primeira esposa de Rochester conta sua própria história

O romance foi lançado na Jamaica em 1831. Antoinette Cosway encontrou-se com Edward Rochester, um inglês que ela pegou antes de medi-la. Onde o romance de Charlotte Brontë fez Bertha aparecer principalmente através do que os outros personagens dizem sobre ela, Hassaine confia a narrativa a Antoinette. A jovem volta aos acontecimentos que a levaram da Jamaica à mansão inglesa onde o marido a mantinha trancada.

Esta mudança na narrativa tem um precedente:O Prisioneiro SargasseJean Rhys já tinha imaginado a vida de Antoinette antesJane EyreHassaine assume o caráter para seguir, na primeira pessoa, a transição da sedução para o isolamento. Seu livro foi publicado em 20 de agosto na Coleção Branca de Gallimard.

Doze estudantes do ensino médio separaram cinco finalistas

O júri nacional foi composto por doze delegados nomeados na conclusão das deliberações regionais de 23 de Novembro. Cinco romances permaneceram em competição: além do de Lilia Hassaine,Pelede Louise Chennevière,Nós também– Anne Godard,Joseph na noited-Olivier Grondeau eDo outro lado do lagopor Sylvain Prudhomme. Quase 2.000 alunos participaram da edição de 2026, organizada pelo Ministério da Educação Nacional e Fnac.

Lilia Hassaine já tinha recebido o Renaudot de estudantes do ensino médio em 2023 paraVisão geralEla sucede Nathacha Appanah, distinguido em 2025 paraNoite no coraçãoEm 2022, o Goncourt dos estudantes do ensino médio tinha recompensadoBeirute-sur-Seinepor Sabyl Ghoussoub. Após a proclamação em Rennes, o prêmio de 2026 foi marcado para 18:30 na Assembleia Nacional em Paris.

Arquivo de retratos : Livraria Mollat / Wikimedia Commons,CC BY 3.0Boxe e vestir Libnanews.

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