Em 26 de Novembro, o Governo britânico apresentou um projecto de lei para a aplicação de dois acordos com a UE. Os controlos e a amostragem não se alteram imediatamente.

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Na quinta-feira, 26 de Novembro, o Governo britânico introduziu a sua Lei de Parceria Europeia. O texto deverá permitir ao Reino Unido aplicar dois acordos negociados com a União Europeia: um sobre os controlos sanitários e fitossanitários e outro sobre a aproximação dos mercados do carbono. O depósito de texto não remove nenhum controle por conta própria.

Menos certificados para o comércio agro-alimentar

Ambas as partes anunciaram o fim das negociações na cimeira de 20 de Novembro. Para o comércio entre o Reino Unido e a União, o Acordo Sanitário prevê a supressão da maioria dos certificados e controlos que se aplicam actualmente aos animais, produtos de origem animal e plantas em causa. Londres cita salsichas frescas, batatas de semente e mexilhões como produtos cujo acesso ao mercado europeu seria facilitado. Ambas as partes se aplicam a partir de 1 de março de 2028.

O regime prevê igualmente a simplificação de certos intercâmbios entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte em conjugação com o quadro Windsor. Não põe em causa as regras específicas relativas ao acesso da Irlanda do Norte ao mercado único. Os menores custos de certificação anunciados por Londres não são uma queda de preço já observada nas lojas.

Um calendário diferente para o carbono

O segundo acordo deverá permitir o reconhecimento mútuo das licenças de emissão. O objectivo é operar esta ligação a partir de 1 de Janeiro de 2028. Uma vez concluídos os procedimentos, as mercadorias em causa poderão beneficiar de isenções recíprocas dos mecanismos de ajustamento do carbono nas fronteiras. As 6,5 mil milhões de libras citadas pelo governo representam o valor estimado das exportações britânicas em causa, em particular o aço e o alumínio, e não o montante das quotizações evitadas.

O Governo do Reino Unido afirma que se alinhará com as regras europeias nos domínios abrangidos e será previamente consultado sobre o seu desenvolvimento. Prevê o controlo parlamentar das normas novas ou alteradas. A fase de 26 de novembro visa dar ao governo os meios legais para implementar os acordos; Não se aplica à adopção da lei nem à entrada em vigor dos dois acordos.

Arquivo fotográfico: Edifício Europa do Conselho Europeu de Bruxelas, fevereiro de 2016. Samynandpartners / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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