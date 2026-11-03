3 novembre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

Triatlo: Nader e al-Zoubi Campeões do Líbano

Libnanews
· 2 min de leitura · 7 vues

Lindsey Nader e Ali al-Zoubi venceram o campeonato libanês de triatlo 2026 em Beirute. Participaram desta competição aproximadamente 150 atletas, entre piscina e cornija. Para as mulheres, um segundo separa Lindsey Nader de Lara Chehayeb. Ali al-Zoubi está à frente de Samir Sabaa Aioun e Youssef Dandachi em homens.

Podiums masculin et féminin du championnat du Liban de triathlon 2026 à Beyrouth. Photos Talal.
Podiums du championnat du Liban de triathlon 2026. Photos Talal, fournies avec le communiqué reçu le 3 novembre 2026. Date exacte de la compétition non précisée. Habillage Libnanews.
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Lindsey Nader e Ali al-Zoubi venceram o triatlo libanês em 2026 em Beirute. Aproximadamente 150 homens e mulheres de diferentes faixas etárias participaram da competição da Federação Libanesa de Triatlo. O curso associado natação na piscina, ciclismo e corrida na cornija.

Campeonato libanês de triatlo: um segundo entre os dois primeiros

Entre as mulheres, Lindsey Nader, do clube ProFit, venceu em 01:11:28. Lara Chehayeb cruzou a linha um segundo depois, em 01:11:29. ProFit detém os dois primeiros lugares nas posições femininas.

Ramona Khalife, da Elite, completa o pódio com um tempo de 1 h 16 min 20 s. Ela termina a 4 min 52 segundos do vencedor.

Ali al-Zoubi homens líderes

Ali al-Zoubi, representante do Exército Libanês, venceu o evento masculino em 1:00:36. Está à frente de Samir Sabaa Aioun de Blue Stars Club, segundo em 1 h 04 min 10 s. A diferença entre os dois primeiros é de 3 min 34 s.

Youssef Dandachi do clube ProFit ficou em terceiro lugar em 1 h 05 min 14 s. Ele terminou 1 min 04 segundos do segundo e 4 min 38 segundos do vencedor.

Partida às 7h em Manara

Os participantes partiram às 7 da manhã de Manara Central Militar Pool. Depois de nadar na bacia, eles acorrentaram as rotas de ciclismo e caminhada para a cornija Beirute.

O presidente e membros da Federação Libanesa de Triatlo participaram do campeonato. Copas e medalhas foram atribuídas ao topo da classificação.

De acordo com o comunicado da Federação Libanesa do Triatlo recebido em 3 de novembro de 2026. A data exacta do concurso não é especificada.

Capa: pódios do campeonato de triatlo do Líbano 2026. Fotos Talal, fornecido com o comunicado de imprensa recebido em 3 de novembro de 2026. Vista Libnanews.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Todos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *