Triatlo: Nader e al-Zoubi Campeões do Líbano

Lindsey Nader e Ali al-Zoubi venceram o campeonato libanês de triatlo 2026 em Beirute. Participaram desta competição aproximadamente 150 atletas, entre piscina e cornija. Para as mulheres, um segundo separa Lindsey Nader de Lara Chehayeb. Ali al-Zoubi está à frente de Samir Sabaa Aioun e Youssef Dandachi em homens.

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Lindsey Nader e Ali al-Zoubi venceram o triatlo libanês em 2026 em Beirute. Aproximadamente 150 homens e mulheres de diferentes faixas etárias participaram da competição da Federação Libanesa de Triatlo. O curso associado natação na piscina, ciclismo e corrida na cornija.

Campeonato libanês de triatlo: um segundo entre os dois primeiros

Entre as mulheres, Lindsey Nader, do clube ProFit, venceu em 01:11:28. Lara Chehayeb cruzou a linha um segundo depois, em 01:11:29. ProFit detém os dois primeiros lugares nas posições femininas.

Ramona Khalife, da Elite, completa o pódio com um tempo de 1 h 16 min 20 s. Ela termina a 4 min 52 segundos do vencedor.

Ali al-Zoubi homens líderes

Ali al-Zoubi, representante do Exército Libanês, venceu o evento masculino em 1:00:36. Está à frente de Samir Sabaa Aioun de Blue Stars Club, segundo em 1 h 04 min 10 s. A diferença entre os dois primeiros é de 3 min 34 s.

Youssef Dandachi do clube ProFit ficou em terceiro lugar em 1 h 05 min 14 s. Ele terminou 1 min 04 segundos do segundo e 4 min 38 segundos do vencedor.

Partida às 7h em Manara

Os participantes partiram às 7 da manhã de Manara Central Militar Pool. Depois de nadar na bacia, eles acorrentaram as rotas de ciclismo e caminhada para a cornija Beirute.

O presidente e membros da Federação Libanesa de Triatlo participaram do campeonato. Copas e medalhas foram atribuídas ao topo da classificação.

De acordo com o comunicado da Federação Libanesa do Triatlo recebido em 3 de novembro de 2026. A data exacta do concurso não é especificada.

Capa: pódios do campeonato de triatlo do Líbano 2026. Fotos Talal, fornecido com o comunicado de imprensa recebido em 3 de novembro de 2026. Vista Libnanews.

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