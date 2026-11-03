O exército israelense afirma não ter participado das greves americanas relatadas em Qeshm. Um porta-voz militar respondeu negativamente à AFP na terça-feira, 3 de novembro. As autoridades dos EUA colocam as greves na segunda-feira e descrevem-nas como limitadas e defensivas. A negação israelense não fornece quaisquer detalhes operacionais adicionais. Deve distinguir-se de uma verificação independente dos factos, enquanto as instalações afectadas e a avaliação humana permanecem ausentes da presente declaração.

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O exército israelense negou ter participado das greves americanas relatadas na ilha iraniana de Qeshm. Interrogado terça-feira, 3 de novembro sobre um possível envolvimento israelense, um porta-voz militar respondeu « não » à AFP. Esta declaração segue os relatórios de uma operação limitada dos EUA no Estreito de Ormuz.

Qeshm: Israel nega sua participação

A resposta diz respeito aos ataques relatados na ilha sul do Irão. O porta-voz não forneceu detalhes adicionais na declaração emitida. Expressa a posição do exército israelita; não constitui uma verificação independente da operação.

A negação diz respeito à participação israelita. Só ele não questiona informações sobre greves americanas. Também não se pode concluir que não haja coordenação entre os dois países relativamente a outras operações.

Segunda-feira greves por fontes americanas

Dois oficiais dos EUA confirmaram à ABC News que os Estados Unidos tinham atingido Qeshm na segunda-feira, 2 de novembro. Apresentaram a operação como limitada e defensiva. Segundo um deles, estava a responder a um ataque iraniano a uma aeronave americana.

A negação israelense foi, portanto, publicada na terça-feira, enquanto esses funcionários colocam a ação americana no dia anterior. O tempo exato das greves não está estabelecido nos itens consultados.

Os dados operacionais permanecem incompletos

O comando militar dos EUA para o Oriente Médio não tinha respondido aos pedidos de comentário da ABC News quando seu artigo foi publicado. A apresentação de uma operação limitada continua sendo da responsabilidade dos entrevistados. A negação israelense não traz qualquer humano ou inventário das instalações afetadas em Qeshm.

Bandeira israelense fotografada em 30 de dezembro de 2009, de acordo com a fotografia e seus metadados. Arquivo de fotos: Vestuário clássico Libnanews. Esta ilustração não representa Qeshm ou as greves relatadas em novembro de 2026.Origem·Licença CC0 1.0.

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