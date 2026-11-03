Inteligência Artificial: O USEK reúne universidades

A Universidade do Espírito Santo de Kaslik está organizando uma conferência internacional sobre inteligência artificial no ensino superior em 5 e 6 de novembro de 2026. As discussões incidirão sobre formação, avaliação, investigação e responsabilidades institucionais. Vários parceiros académicos libaneses e regionais participam nesta reunião. Sete eixos científicos ligam os usos educacionais às questões de direitos, saúde, emprego e sustentabilidade. O evento deve produzir recomendações, cujo escopo concreto permanece a ser considerado após o trabalho.

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Em 5 e 6 de novembro de 2026, o USEK se dedicará à inteligência artificial no ensino superior. Esta conferência internacional tem por objectivo analisar as transformações da formação, avaliação e investigação. Coloca também a integridade académica e a responsabilidade institucional no centro dos intercâmbios.

Em Kaslik, a primeira edição da Conferência Internacional sobre Inteligência Artificial no Ensino Superior, ou ICIH 2026, reunirá várias disciplinas. A Universidade do Espírito Santo de Kaslik e sua escola de negócios organizam este encontro. O encontro destina-se às universidades da região.

Inteligência artificial: o que a universidade deve ensinar

Os organizadores fazem uma pergunta educacional antes de uma questão de equipamento. O que deve ser aprendido quando as ferramentas podem produzir conteúdo, analisar informações e realizar tarefas complexas? A conferência visa examinar as competências que o ensino superior deve continuar a desenvolver entre os estudantes.

Os objetivos anunciados incluem currículos, práticas docentes e avaliação da aprendizagem. Elas incluem pensamento crítico, criatividade e julgamento ético. Também estão incluídos a personalização da formação e acessibilidade. O desafio não é, portanto, apenas aumentar o número de usos digitais nos cursos.

A pesquisa e o funcionamento das instituições ocupam um lugar comparável. A integridade acadêmica, a gestão de dados e as regras internas estão entre as questões a serem abordadas. A reunião deverá conduzir a recomendações para universidades e decisores.

Investigação para além das salas de aula

A chamada para comunicações tem sete eixos. Abrangem ética e direitos, educação e cultura, saúde, transformação econômica, sustentabilidade, modelos computacionais e sistemas autônomos. Esta abertura liga a formação universitária aos sectores em que os seus diplomados irão trabalhar.

As contribuições esperadas incluem viés algorítmico, transparência e recurso. Outros centram-se em métodos de avaliação, património digital ou criação artística. A saúde traz questões de segurança do paciente e gerenciamento de dados. Na vertente económica, a chamada menciona a produtividade, o emprego e os modelos de negócios.

O procedimento científico prevê uma avaliação anônima por pelo menos dois revisores. As comunicações aceites e apresentadas devem ser incluídas nos trabalhos da conferência. Alguns podem ser propostos aos periódicos para posterior avaliação. Esta não é uma opção de aceitação automática. O inglês é anunciado como língua de textos e apresentações.

Cooperação universitária regional

Várias instituições participam na parceria anunciada. Ele inclui a Escola de Negócios Adnan Kassar na Universidade Americana do Líbano e a Escola de Negócios Onsi Sawiris na Universidade Americana do Cairo. O Centro Superior de Investigação da USEK, a Associação das Universidades Árabes e a Sociedade Árabe de Escolas Económicas e de Empresas também estão listados.

Esta cooperação prolonga os intercâmbios já iniciados no Líbano. Em dezembro de 2025, uma mesa redonda da Universidade de São José apresentou as estratégias de quatro instituições: AUB, USEK, LAU e USJ. Fazia parte de um programa de desenvolvimento de competências com a Comissão Nacional Libanesa da UNESCO.

Em 29 e 30 de setembro de 2026, outro simpósio regional foi realizado em Beirute sob a liderança da Agência Universitária de la Francophonie. O trabalho incluiu formação de professores, proteção de dados e acesso equitativo a ferramentas. A reunião de Kaslik é um evento separado, organizado algumas semanas depois.

Cobertura: sala de informática do Instituto Croft de Estudos Internacionais, EUA, 13 de abril de 2026. Ilustração da educação digital; não representa nem o USEK nem a conferência anunciada em Kaslik. Foto:Jordano53 / Wikimedia Commons,CC0 1.0Boxe e vestir Libnanews.

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