Cyberataques: o frio dos supermercados europeus visados

Os ataques cibernéticos interromperam as instalações de refrigeração das lojas europeias em 2 de novembro de 2026. Carrefour confirma 15 lojas afetadas na Bélgica, enquanto outras marcas removeram produtos frescos e congelados. Os incidentes recordam os observados na França em outubro, mas um autor comum não está estabelecido. Análises técnicas mostram que as interfaces de gestão permanecem expostas na Internet. A restauração da radiação e a segurança dos equipamentos são agora dois projectos distintos para os operadores.

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Os ataques cibernéticos interromperam as instalações de refrigeração das lojas europeias em 2 de novembro de 2026. Carrefour confirma quinze lojas afectadas na Bélgica. Outras marcas removeram produtos frescos e congelados. Três semanas após os incidentes franceses, a protecção dos equipamentos de controlo remoto está na vanguarda.

A nova série de incidentes não é apenas sobre sites de compras online. Chega aos dispositivos que guardam as mercadorias. Quando sua operação é desviada, o risco se torna material: temperaturas crescentes, produtos inutilizáveis e raios de reabastecimento. As lojas afectadas devem então restaurar o frio e controlar as suas existências.

Ataques cibernéticos: efeitos diferentes de acordo com os sinais

Na Bélgica, Carrefour descreve o impacto como muito limitado. Em seu comunicado de imprensa de 2 de novembro, o grupo afirma que quinze de suas aproximadamente setecentos lojas são ligeiramente afetadas. Ele afirma que todas as suas tomadas permanecem abertas e que os produtos permanecem disponíveis. Esta avaliação diz respeito à sua rede belga, não a todas as empresas do país.

Delhaize também relatou um incidente de computador afetando a refrigeração de dezenas de lojas. A maioria encontra-se na Bélgica, com alguns estabelecimentos no Luxemburgo. Nas declarações transmitidas em 2 de novembro, a marca distingue as perturbações na loja do funcionamento dos seus centros de distribuição. Estes permanecem operacionais.

Na Irlanda, Musgrave relatou que treze lojas SuperValu haviam sofrido um incidente em seu equipamento de refrigeração. Os produtos frescos e congelados foram removidos por precaução. A empresa anunciou então a resolução do incidente e o reabastecimento dos raios em causa. Esta recuperação local não é uma revisão de toda a onda europeia.

Os primeiros relatórios dizem igualmente respeito à Suécia e à Estónia. As temperaturas anormais relatadas variam de acordo com as instalações e depoimentos. Por conseguinte, seria enganoso aplicar o mesmo número a todas as lojas ou converter o número de dispositivos identificados no número de estabelecimentos afectados.

Semelhanças com outubro, sem autor comum estabelecido

Os eventos recordam os ataques às instalações francesas em outubro. A reconciliação abrange o tipo de equipamento e as mudanças de temperatura. Não basta apenas identificar os responsáveis.

Em sua análise em 2 de novembro, a equipe de pesquisa de Censys notou essa semelhança. No entanto, afirma que nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelos ataques que examina. Nem confirma a intervenção de um ator idêntico em ambas as sequências. A identidade dos autores e sua motivação permanecem abertas.

O monitoramento técnico fornece outro indicador. Censys observa um pouco mais de mil interfaces Danfoss StoreView exibidas na Internet em todo o mundo. Na França, sua pesquisa aumentou de 1.825 interfaces antes dos ataques de outubro para 220 no momento da análise. Esta diminuição mede a exposição visível da Internet. Não prova que todos os sistemas tenham sido corrigidos ou que cada um dos restantes equipamentos tenha sido atacado.

Pilotação remota, um ponto de fragilidade

Controladores de refrigeração centralizam funções de negócios importantes. Eles podem monitorar temperaturas, visualizar alarmes e ajustar certos parâmetros. A manutenção remota também evita o movimento sistemático dos técnicos. Mas esta conveniência requer a proteção do acesso ao console de gerenciamento.

Pesquisa publicada em agosto pela Team82 da Claroty identificou várias vulnerabilidades na plataforma Danfoss AK-SM 800A. Os pesquisadores transmitiram seus achados ao fabricante, que havia publicado patches. Este trabalho demonstrou as possíveis consequências do acesso não autorizado às funções administrativas.

No entanto, a existência de vulnerabilidades documentadas torna impossível designar a utilizada em cada comércio em 2 de novembro. Um dispositivo visível na Internet, uma versão antiga e um compromisso comprovado correspondem a três achados diferentes. As investigações devem determinar que equipamento foi realmente alcançado e como.

Uma indicação francesa sempre relevante para os operadores

O CERT-FR emitiu uma indicação já em 12 de Outubro, actualizada em 16. Ela relatou compromissos afetando várias famílias de controladores Danfoss, Copeland e Dixell. A Autoridade recordou que uma interface de gestão não deve permanecer directamente acessível a partir da Internet.

Suas recomendações combinam proteção de acesso, verificação de configuração e medições do fabricante. Eles distinguem entre instalações já comprometidas e equipamentos ainda salvos. Eles também exigem uma revisão das restrições contratuais antes de interromper o retorno dos dados para o frigorífico.

O boletim destaca que um reset simples não é suficiente quando um dispositivo permanece vulnerável e exposto. A restauração do serviço deve, portanto, ser acompanhada de segurança adequada, realizada com os profissionais responsáveis pelas instalações.

Para os sinais, dois locais de construção avançam em paralelo: encontrar uma oferta normal em raio e determinar a origem dos distúrbios. Os resultados disponíveis na manhã de 3 de novembro permanecem específicos para cada rede. Não foi estabelecido publicamente nenhum total europeu definitivo das perdas ou da atribuição comum dos ataques.

Cobertura: Raio congelado fotografado em 21 de janeiro de 2016. Arquivo ilustrativo; a loja não é apresentada como vítima dos ataques de novembro de 2026. Foto:Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, Wikimedia Commons,CC0 1.0Boxe e vestir Libnanews.

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