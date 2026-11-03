A parceria lançada em 2 de Novembro entre o Ministério da Agricultura e Toters visa apoiar a venda de maçãs libanesas. A campanha prevê compras diretas de agricultores e ofertas durante novembro. Complementa um objectivo oficial de exportação de 100 000 toneladas, o apoio ao transporte marítimo de mercadorias e o apoio ao funcionamento de instalações de armazenagem a frio. O desafio continua a ser verificar como estas medidas melhoram o preço pago aos produtores, para além dos volumes de vendas e dos anúncios dos parceiros.

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As maçãs libanesas têm um novo circuito de vendas com a parceria lançada em 2 de novembro de 2026 entre o Ministério da Agricultura e Toters. A operação prevê compras diretas de produtores e promoções durante novembro. Junta esforços de apoio à exportação e ao armazenamento, com uma questão central: qual é a parte do preço final do agricultor?

O ministro Nizar Hani e o gerente geral de Toters Fresh, Ralph Bou Khalil, apresentaram esta iniciativa ao ministério. Deve facilitar o acesso dos consumidores ao produto local através de serviços de aplicação e entrega. Para os produtores, o objectivo anunciado é reduzir o número de intermediários entre o pomar e o comprador.

Maçãs libanesas procuram vendas regulares

Toters planeja uma campanha durante novembro, com descontos e ofertas em quantidades. A empresa deve publicar progressivamente os seus termos e condições na sua aplicação e páginas oficiais. Ela também anuncia uma introdução às maçãs em seus espaços publicitários digitais.

A compra direta é a principal mudança apresentada aos agricultores. Visa melhorar a sua margem, mantendo simultaneamente um preço competitivo para o consumidor. No entanto, o anúncio não fornece ao produtor um calendário nacional de compra ou um volume mínimo garantido. Por conseguinte, ainda não mede o rendimento adicional que cada exploração poderia obter dela.

Os resultados desta campanha dependerá de ordens reais e repetidas. Uma promoção pode facilitar uma venda única. A sua contribuição para a colheita será igualmente medida pelas quantidades compradas, pela sua origem e pelos preços pagos aos agricultores. Esses resultados permanecem por estabelecer após o lançamento.

Exportar metade da colheita estimada

O roteiro ministerial de 18 de setembro estabelece o quadro para a temporada de 2026. Estima a colheita em cerca de 200.000 toneladas e pretende exportar pelo menos 100 000 toneladas. O alvo representa assim metade da saída esperada. Não constitui uma avaliação das transferências já efectuadas.

O regime combina a procura de mercados estrangeiros e o incentivo ao consumo local. O Ministério também organiza reuniões entre produtores, exportadores, comerciantes e cooperativas. Devem ser utilizados para preparar quantidades, triagem, embalagem e condições comerciais antes do congestionamento dos circuitos.

Isto inclui o Egipto, o Iraque, a Líbia e os países do Golfo. O comércio com a Jordânia centra-se também no acesso ao mercado. Só o lançamento da campanha Toters não leva à conclusão de que todas as restrições comerciais desapareceram.

Frete suportado, preço de compra a seguir

Em 13 de outubro, o departamento anunciou US$ 1 milhão em apoio da CMA CGM para reduzir o custo de transporte. O regime inclui remessas para o Egito e a Líbia. As discussões incidiram sobre um método de atribuição e controlo desta ajuda.

Nizar Hani solicitou que as economias alcançadas em matéria de frete melhorassem o preço de compra das maçãs dos produtores. Ele propôs envolver seus representantes e municípios no monitoramento de preços. Este requisito reconhece um ponto-chave: uma redução dos custos de exportação não demonstra por si só um aumento do rendimento agrícola.

A estimativa diz respeito ao apoio logístico. Não corresponde a um montante pago directamente a cada agricultor. Para avaliar o seu efeito, os custos reais reduzidos terão de ser reconciliados com as condições de compra aplicadas às culturas em causa.

A armazenagem também mobiliza ajuda

O frio ocupa outro lugar na resposta ao problema do marketing. Em 21 de outubro, o Ministério anunciou uma contribuição de 300 barris de diesel da SEAL. Com contribuições de companhias petrolíferas, o total reservado para armazenamento de frio é de 750 barris, segundo este anúncio oficial.

O auxílio destina-se a reduzir a taxa de conservação e evitar a degradação dos frutos. Deve dar mais tempo aos agricultores para encontrarem um comprador. No entanto, a libertação não fornece uma balança de distribuição completa, entreposto por entreposto ou uma medida de poupança por tonelada retida.

Conservação e venda atender a duas necessidades distintas. Manter os frutos em boas condições permite-lhes espalhar a sua comercialização. Isto não define o preço futuro ou o volume que os compradores aceitarão. Portanto, as despesas de armazenamento continuam a contar no resultado da temporada.

Resultados esperados das quantidades e receitas

As medidas abrangem agora várias fases: vendas locais, transporte no estrangeiro e manutenção das frutas frias. A sua eficácia não pode limitar-se ao número de parceiros anunciados. Dependerá das vendas efectuadas e do montante líquido retido pelos operadores após as suas despesas.

A campanha de novembro deve fornecer um primeiro ponto de comparação. As informações ainda aguardadas dizem respeito aos volumes adquiridos directamente, aos preços aplicados segundo as categorias de maçãs e as explorações participantes. Toters, por sua vez, deve detalhar suas ofertas como eles são postos em prática.

Capa: maça e coentro stall em Beirute, arquivo julho 2016. A origem agrícola do fruto não está estabelecida; Estas não são as maçãs da campanha Toters de novembro de 2026. Foto:Peter Feghali / Unsplash, Wikimedia Commons,CC0 1.0Boxe e vestir Libnanews.

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