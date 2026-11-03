Líbano Telecom: Os direitos dos trabalhadores permanecem centrais

Joseph Aoun pediu para acelerar o lançamento da Lebanon Telecom e preservar os direitos dos trabalhadores Ogero. A reunião de 2 de novembro ocorreu após a suspensão da greve, anunciada pelo sindicato em 29 de outubro. O Ministro promete manter o acervo e a antiguidade para as várias categorias de pessoal. Resta anunciar uma alteração legislativa. O dossiê inclui também a regulação das redes de Internet e o acesso à banda larga, sem qualquer aumento de preços desejado para os utilizadores.

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Joseph Aoun pediu, em 2 de novembro de 2026, para acelerar o lançamento da Lebanon Telecom, preservando os direitos dos funcionários de Ogero. Esta intervenção ocorreu após a suspensão de sua greve, anunciada em 29 de outubro. Os compromissos políticos ainda têm de ser reflectidos nas disposições transitórias.

Recebido pelo Chefe de Estado, o Ministro das Telecomunicações, Charles Hajj, apresentou o andamento do processo. O Presidente reafirmou o seu compromisso de assegurar a transição dos trabalhadores para a nova sociedade. Sublinhou igualmente a importância do sector para a economia nacional. Nenhuma data de lançamento ou transferência foi anunciada.

Líbano Telecom: garantias solicitadas pelos empregados

Em 29 de outubro, o Sindicato dos Trabalhadores Ogero anunciou a suspensão da greve e o retorno ao funcionamento normal. Esta decisão foi na sequência de uma reunião com a Comissão Parlamentar da Informação e Telecomunicações. O ministro e os membros do conselho de administração da organização participaram.

De acordo com a declaração do sindicato, os participantes concordaram com a preparação de um projeto de lei urgente. Deve alterar exclusivamente a secção 49 da Lei das Telecomunicações. A União apresenta esta abordagem como um meio de garantir a continuidade do emprego e dos direitos financeiros ao se mudar para o Líbano Telecom.

O mesmo comunicado refere-se a uma empresa que não emite decretos de reestruturação ou dissolução antes da adopção desta alteração e da sua entrada em vigor. Ele disse que as outras disposições seriam discutidas numa fase posterior. A questão da exclusividade deve também ser discutida entre o Parlamento e o Governo.

A alteração continua por aprovar. Os representantes dos trabalhadores anunciaram que seguiriam seu caminho parlamentar.

Ministro inclui diferentes categorias de pessoal

Charles Hajj tinha esclarecido sua posição em 23 de outubro. Em seguida, garantiu que a transferência envolveria todos os trabalhadores: empregados permanentes, trabalhadores contratados, trabalhadores e trabalhadores diurnos. Prometeu manter a antiguidade, os benefícios e os direitos adquiridos, incluindo os benefícios de fim de serviço sob a segurança social.

O Ministro anunciou ainda uma harmonização dos salários para reduzir o fosso entre o pessoal diário e o pessoal permanente. Estas declarações constituem um compromisso governamental. No entanto, a implementação requer regras específicas, que os representantes do pessoal querem assegurar antes da mudança institucional.

A criação da sociedade continua a ser um processo a ser concluído

Numa reunião anterior em Baabda, em 21 de Outubro, Charles Hajj referiu-se a um contrato colectivo de trabalho. Ele também tinha apresentado a nomeação do conselho de administração pelo governo e a emissão da licença como etapas necessárias para a incorporação da corporação.

O Chefe de Estado já tinha solicitado esta ocasião para prosseguir a criação da Lebanon Telecom. A reunião incluiu a gestão de Ogero e representantes sindicais.

Redes autorizadas e banda larga sem aviso prévio

Em 2 de novembro, Charles Hajj também apresentou o tratamento de redes de Internet não autorizadas. Este trabalho deverá ser realizado com a autoridade reguladora das telecomunicações no âmbito da sua competência. Joseph Aoun pediu para incentivar Ogero e operadores privados a construir redes licenciadas em condições justas.

O objectivo declarado é acelerar o acesso aos serviços de banda larga, respeitando simultaneamente a lei. O Presidente solicitou especificamente que esta evolução não conduzisse a preços mais elevados para os cidadãos. No entanto, nenhum novo calendário de taxas ou calendário de implantação foi anunciado.

O projecto sobre os direitos dos trabalhadores tem agora de ser clarificado e apresentado ao Parlamento antes das decisões de transição previstas pelos trabalhadores.

Capa: o site Ogero de Bir Hassan, arquivo de fotos de Libnanews. Data exacta de disparo não especificada. Este visual não mostra uma reunião de novembro de 2026 ou greve. Crédito: Libnanews, fotógrafo não indicado.OrigemBoxe e vestir Libnanews.

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