BDL e hospitais: conformidade não isenta pacientes de proteção

O cumprimento financeiro não pode fazer as pessoas esquecerem a continuidade do cuidado. O que os documentos mostram sobre a suspensão relatada pela LBCI.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A suspensão da cobertura médica em duas instituições, relatada em 3 de novembro pela LBCI, levanta uma questão imediata: como podem ser garantidos cuidados continuados aos beneficiários do Banco do Líbano? As fontes citadas pelo canal invocam o cumprimento das sanções internacionais e excluem qualquer consideração política. As ligações às estruturas ou números do Hezbollah estão documentadas, mas a base jurídica precisa para esta decisão continua a ser explicada.

Uma organização que financia o cuidado deve respeitar as regras a que está sujeito. Deve também avaliar as consequências das suas decisões para os doentes. Entre estes dois requisitos, a transparência e a continuidade do tratamento não podem ser relegadas para o fundo. A transferência de risco administrativo ou financeiro para um paciente sem uma solução médica eficaz seria contrária a uma ética baseada nas necessidades.

Suspensão para os beneficiários da BDL

Relatórios LBCIo Banco do Líbano emitiu instruções aos seus funcionários e beneficiários do seu sistema médico que suspendem as autorizações e cuidam do Hospital Al-Rassoul Al-Aazam e do Centro Médico Libanês, designado pela sigla LMC. O âmbito de aplicação anunciado diz respeito a este regime específico. Não constitui, nos elementos de prova disponíveis, uma proibição geral de tratamento nesses estabelecimentos nem uma decisão de encerramento.

Adocumento reproduzido pelo canalprevê um pedido desde a sua data até nova notificação. Os novos pedidos devem ser rejeitados automaticamente. A suspensão afecta o pagamento directo, bem como o reembolso dos custos avançados pelos beneficiários. No caso de hospitalizações, intervenções ou programas de tratamento, são convidados a organizar com o seu médico um tratamento noutra instituição aprovada, com o mesmo profissional ou com outro especialista. O serviço médico oferece assistência para encontrar alternativas.

No entanto, a reprodução consultada não tem uma data numérica, número ou assinatura visível. Não especifica o destino de emergências, internações já cometidas ou autorizações prévias. Estes silêncios impedem a medição de todo o âmbito prático da medida. Não deixam claro que pacientes hospitalizados foram forçados a sair. As informações não devem ser acompanhadas de nenhuma contagem das pessoas em causa, recusas reais ou atrasos de tratamento.

O que o Banco do Líbano reivindica

Segundo fontes de BDL citadas pela LBCI, o banco divulga regularmente alertas aos seus funcionários sobre indivíduos e entidades em listas internacionais de sanções. Essas fontes apresentam a abordagem como administrativa e regulatória, sem significado político. Argumentam que o banco deve aplicar aos seus empregados as regras que impõe às instituições sob a sua supervisão.

Esta explicação merece ser plenamente reflectida no seu princípio. Todavia, provém de fontes citadas por um meio de comunicação social, não de uma fundamentação jurídica pormenorizada contida no documento reproduzido. A lista em causa, a entidade sancionada, o texto aplicável e o modo como afectaria cada instituição não são especificados nos documentos examinados. Para afirmar que Washington impôs esta suspensão iria, portanto, para além dos factos estabelecidos.

Al-Rassoul Al-Aazam: uma ligação histórica com Al-Shaheed

A ligação do Hospital Al-Rassoul Al-Aazam com o Al-Shaheed não é um mero rumor. AUnião Hospitalar Libanesaa associação foi fundada em 1988. Umapublicação organizada pelo Ministério da Economiaé também descrito como um ramo da Associação Social Caritativa Al-Shaheed. No entanto, trata-se de uma velha apresentação, não de um registo que estabelece a sua actual situação jurídica.

A fundação libanesa está claramente nalista americana sob o nome MARTYRS FUNDAÇÃO EM LÍBANO, nomeadamente com o pseudónimo AL-SHAHID CARACTERÍSTICA E ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ATesouro dos EUA anunciou designação em 24 de julho de 2007atribuindo a esta fundação um papel de apoio financeiro ao Hezbollah e outras organizações. Esta dotação deve permanecer no Tesouro.

Por outro lado, os controlos efectuados em 3 de Novembro na lista OFAC SDN e o seu apelido não encontraram uma lista nominativa dos dois hospitais. O PDF oficial consultado foi datado de 28 de outubro de 2026. Esta declaração limitada não constitui um certificado de ausência de qualquer restrição: uma estrutura pode estar em causa sem ser especificamente designada.

CML: Ligações públicas, uma análise jurídica separada

Pelo CMLAutoridade Libanesa de Contratos Públicosidentificou-o num procedimento de outubro de 2026 como a Associação Nacional de Ensino Superior no Líbano (NAHEL). Esta identificação, por si só, não fornece uma lista dos seus proprietários ou beneficiários efectivos.

Não obstante, são documentadas referências públicas ao mundo político do Hezbollah. Aministério da Saúde informa 30 de setembroo CML inclui uma sala chamada Hassan Nasrallah e um centro de transplante chamado em homenagem a Hashem Safiedine. Esses elementos iluminam o contexto político e simbólico. Eles não demonstram automaticamente uma propriedade sancionada ou a razão exata para a decisão da BDL.

A distinção é essencial. De acordo com oregra OFAC de 50 %uma entidade detida, directa ou indirectamente, até pelo menos 50 %, no total, por pessoas bloqueadas pode ser ela própria bloqueada sem registo. LO OFAC afirma que o único controlo, sem este limiar de propriedade, não desencadeia esta regraO caso de uma sucursal legalmente detida por uma pessoa sancionada ainda requer uma verificação adicional. Os documentos acessíveis não permitem que essas questões sejam resolvidas para ambos os hospitais.

A continuidade do cuidado é o verdadeiro teste ético

O debate não pode, portanto, ser reduzido a uma oposição entre a indulgência do Hezbollah e o rigor financeiro. O paciente pode ter escolhido uma instituição para seu cirurgião, uma equipe especializada, proximidade com sua casa ou disponibilidade de tratamento. Não há nada que deduza as suas convicções políticas desta escolha. O acesso aos cuidados adequados deve ser avaliado com base no estado de saúde.

O dever médico de tratar sem distinção de opinião política ou religiosa faz parte da tradição ética associada ao juramento de Hipócrates. A sua formulação moderna aparece noDeclaração de Genebra da Associação Médica Mundial: crenças e filiação política não devem interferir entre o médico e seu paciente. Esta não é uma citação do juramento antigo. Esta obrigação é dirigida aos médicos; Também lança luz sobre as críticas éticas às decisões de financiamento que podem comprometer o cuidado.

É, portanto, necessário denunciar o risco de discriminação contra pacientes penalizados com base em sua religião, em suas opiniões reais ou supostas, ou aqueles emprestados a suas instituições. Não há aqui provas de que já tenha havido uma recusa tão discriminatória. Essa crítica ética não constitui uma qualificação legal da discriminação e não afeta a legalidade da decisão da BDL.

ADeclaração de Lisboa da Associação Médica Mundialem particular, estabelece os princípios da não discriminação, continuidade do cuidado e assistência razoável na organização de outro cuidado. Este texto é uma referência ética, não um julgamento sobre a legalidade da decisão libanesa, nem um direito ilimitado ao financiamento de qualquer instituição.

Uma oferta de assistência administrativa é útil. No entanto, não é suficiente provar que existe uma solução clínica. Uma transferência pode exigir um espaço disponível, um arquivo transmitido, equipamento adequado e coordenação entre os médicos. Para o processamento complexo, o próprio atraso pode ser um risco. O paciente não deve ter que demonstrar sozinho, no balcão de um organismo pagador, por que uma mudança imediata de rumo seria perigosa.

Seria contrário a este requisito ético deixar uma pessoa sem tratamento adequado ou impor uma despesa inacessível sem uma alternativa eficaz. As informações públicas não provam que essa desagregação já tenha ocorrido. No entanto, justificam perguntar como será prevenido antes de ocorrer.

Garantias que os beneficiários devem poder verificar

O primeiro requisito é uma explicação inteligível da base da decisão, separadamente para cada instituição. Uma referência geral às sanções internacionais não permite que pacientes ou profissionais compreendam o que é proibido, por que autoridade e por quanto tempo.

A segunda diz respeito à transição. As BDL devem especificar o tratamento das emergências, dos cuidados já autorizados e dos doentes actualmente a ser seguidos, bem como as modalidades para uma transferência medicamente segura. Nos casos em que sejam efectivamente aplicadas restrições legais, devem ser procuradas soluções neste contexto, sem solicitar uma evasão. A conformidade não está isenta de organizar uma alternativa acessível.

A terceira garantia é financeira e prática: uma instalação disponível, um especialista capaz de continuar os cuidados, uma resposta rápida sobre quaisquer custos adicionais e um interlocutor que acompanha o caso até à sua resolução. Convidar o paciente a ligar para outro lugar não é, em si, uma continuidade do cuidado.

Finalmente, um procedimento de revisão claro deve permitir que o médico relate um risco específico e o beneficiário conteste uma decisão não incorporada. Os dados anônimos sobre os casos em causa, os atrasos na transferência e as dificuldades encontradas permitiriam avaliar as consequências sem expor informações médicas pessoais.

O dever da vigilância financeira é real. A obrigação moral de não abandonar os doentes é igual. A BDL poderá defender a consistência de sua decisão estabelecendo sua base jurídica e demonstrando que os beneficiários possuem cuidados equivalentes, acessíveis e contínuos. Na ausência dessas garantias públicas, a questão ética permanece completa.

Capa: arquivo de fotos Libnanews.com, todos os direitos reservados. Disposição ilustrativa assistida pelos IA.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews