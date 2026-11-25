Em 12 de novembro, os deputados libaneses aprovaram o projeto de lei autorizando um empréstimo para a proteção social, mas encaminharam o projeto de lei sobre transformação digital para o comitê. O Banco Mundial, no entanto, aprovou ambos os financiamentos no mesmo dia, em janeiro. Um terceiro empréstimo para a reconstrução já está em desembolso. Os três arquivos mostram o que os valores anunciados não dizem: quem aprovou o empréstimo, em que fase é e o que realmente foi pago ou entregue.
Três empréstimos ao Líbano, mesma data de comparação
O balanço financeiro do Banco Mundial em 31 de outubro compara as três linhas em dólares. Seus dados precedem a sessão de 12 de novembro e, portanto, não podem medir seus efeitos. As decisões do Parlamento dão outra informação: estabelecem o estatuto da autorização libanesa, não o estatuto dos pagamentos.
|Projeto
|Empréstimo aprovado
|Declaração em 31 de Outubro
|Última etapa documentada nos documentos consultados
|Transformação digital
|150 MILHÕES DE DÓLARES
|Assinado; sem desembolsos
|Adopção pela Comissão em 12 de Novembro.
|Protecção social
|$200M
|Assinado; sem desembolsos
|O projecto de lei de autorização foi aprovado em sessão plenária em 12 de Novembro; não há provas de que o novo empréstimo produza efeitos ou de pagamentos nos documentos consultados.
|Reconstrução (LEAP)
|250 MILHÕES DE DÓLARES
|$4,41 milhões desembolsados
|Os lotes estão incluídos no plano de aquisição revisto em novembro; o total dos desenhos não mede os estaleiros aprovados.
Digital: um contrato assinado, um texto sempre em comitê
O Banco Mundial aprovou os 150 milhões de dólares em 26 de janeiro de 2026. O acordo foi assinado em 10 de agosto, de acordo com o parecer da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Em 12 de Novembro, a Câmara remeteu a autorização, transmitida pelo Decreto 3953, para as comissões. No dia 19, o Comité das Tecnologias da Informação examinou os acordos de montagem e de desembolso. Não aprovou o projecto e deixou o texto às comissões mistas às quais tinha sido transmitido.
O parecer da Comissão Nacional dos Direitos Humanos afirma que o processo que lhe foi apresentado não continha o texto integral de vários documentos a que o contrato se refere. Estes incluem o manual de execução e os documentos relativos aos desembolsos e à adjudicação de contratos. A Comissão não conclui que estes documentos não existam. O anúncio permite distinguir entre a existência de um contrato assinado e a possibilidade de o leitor verificar as condições de sua implementação.
Protecção social: uma votação não indica um pagamento às famílias
O Banco Mundial aprovou o empréstimo de $200 milhões em 26 de janeiro. A comissão parlamentar competente aprovou o projecto de lei em 13 de Julho. O relatório de 12 de Novembro elabora então a votação plenária do texto transmitido pelo Decreto 3228. O financiamento deverá apoiar o sistema de protecção social, incluindo o desenvolvimento do registo DAEM, já utilizado no programa AMAN. A votação não prova que uma família tenha recebido um pagamento deste novo empréstimo. Também não se pode inferir que os pagamentos ao abrigo de outros regimes tenham cessado.
O Banco Mundial está a acompanhar separadamente o antigo projecto de rede de segurança de emergência e o novo empréstimo. Um pagamento efectuado ao abrigo do antigo regime não pode servir de prova da entrada em vigor do novo empréstimo. Para verificar esta etapa, é necessário um aviso de entrada em vigor ou um cartão de crédito atualizado. Para documentar o resultado social, uma declaração agregada dos pagamentos e destinatários atribuíveis ao programa certo é então necessária.
Reconstrução: fundos obtidos, trabalhos a controlar por lote
A linha IBRD98410 do empréstimo LEAP, aprovada em junho de 2025, é a única das três que postou um montante desembolsado em 31 de outubro: aproximadamente US$ 4,41 milhões. O plano de aquisição distingue entre estimativas, procedimentos e contratos. Inclui, por exemplo, a reabilitação das escolas públicas utilizadas como abrigos. O fato de um procedimento ser indicado « em andamento » no plano não estabelece que a escola tenha reaberto.
Um empréstimo disponibiliza um montante em condições. Um desembolso indica que parte deste empréstimo foi feito. Um contrato identifica uma intervenção e a sua recepção determina que foi entregue. Adicionar as quantidades destas diferentes etapas pode contar o dobro da mesma quantidade. O ponto de comparação seguinte terá, portanto, de cobrir o mesmo empréstimo e documentos datados: nova linha de desembolso, contrato assinado e, em seguida, documento comprovativo da abertura de um serviço ou da recepção de obras.
Capa: Edifício do Banco Mundial H em Washington, D.C., fotografado em 2013. Arquivo de imagens, não um local de construção no Líbano. G0T0 / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Vestir Libnanews.
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