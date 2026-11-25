Joseph Aoun quer uma presença na bandeira da ONU depois da UNIFIL. No entanto, os acordos futuros não incluiriam as mesmas missões, comando e financiamento.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Com parlamentares franceses em 24 de novembro, o presidente Joseph Aoun pediu para evitar um vácuo após a UNIFIL e para colocar qualquer força de substituição sob a bandeira das Nações Unidas, com resolução 1701 como referência. Trata-se de uma posição libanesa, não de um novo mandato adoptado em Nova Iorque. A fórmula diz que autoridade internacional Beirute favorece; Ela ainda não diz quem dará ordens, quem pagará ou o que a missão pode fazer.

Uma resolução nem sempre se refere a uma força da ONU

O Conselho de Segurança pode decidir instituir uma operação de manutenção da paz das Nações Unidas. Pode igualmente autorizar um mecanismo que seja da responsabilidade de um Estado, de uma coligação ou de uma organização regional. Neste segundo caso, a autorização é da ONU, mas o comando não é necessariamente da ONU. Uma missão de observação pode apresentar-se à Organização sem os meios de uma força de interposição. Estas distinções são mais importantes do que o nome escolhido para a sucessão.

No primeiro modelo, o Conselho define as tarefas e a sua duração. As Nações Unidas organizam a missão e procuram contribuições dos Estados: não tem um exército permanente. Se os países se comprometerem a trazer equipes ou veículos, isso ainda não é uma implantação. As responsabilidades respectivas da missão e do Líbano devem também ser clarificadas com as autoridades libanesas.

Novo orçamento, não transferência da conta UNIFIL

Para uma operação de manutenção da paz das Nações Unidas, a Assembleia Geral procederá à votação dos meios e à repartição das despesas pelos Estados-Membros. Por conseguinte, só o Conselho de Segurança não vota as dotações necessárias. Por outro lado, uma força externa autorizada pelo Conselho não recebe automaticamente um orçamento de manutenção da paz: os Estados ou organizações que o comprometem devem determinar como será financiada.

Essa diferença afeta a continuidade do sistema. Os funcionários podem ser prometidos por alguns meses sem o mesmo financiamento para transporte, tradução ou ligação. E os créditos de retirada da UNIFIL não são créditos de arranque para um sucessor.

A Resolução 1701 continua em vigor; as tarefas devem ser escritas

A Resolução 2790 prevê a cessação das operações da UNIFIL em 31 de Dezembro de 2026 e uma retirada progressiva no ano seguinte, com funções limitadas durante essa fase. Não revoga a resolução 1701; nem cria uma nova missão. A presença de pessoal das Nações Unidas em 2027, durante a retirada, não significará, portanto, que as operações em curso tenham sido prorrogadas.

Em Beirute, a manutenção da ligação com as partes, o controlo dos incidentes e o acesso humanitário estão entre as funções que as autoridades pretendem evitar o desaparecimento. De acordo com o facto de uma missão ser encarregada da identificação de incidentes, a sua verificação no local ou apoio ao exército libanês, o pessoal e os meios a planear diferem. O próximo documento que julgará a sucessão não será uma declaração em sua bandeira, mas um mandato indicando quem lhe dá ordens, a quem ele é responsável e que tarefas ele pode realmente executar.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews