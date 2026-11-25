Uma greve inesperada por parte da equipe da Eurostar resultou em cancelamentos e atrasos na quarta-feira 25 de novembro de 2026. A empresa relata importantes perturbações entre Paris e Londres e atrasos em Bruxelas-Midi. Convida os viajantes que o podem fazer a adiar a sua viagem.
Os seis comboios no aviso de cancelamento
Eurostar registrou os trens9004, 9008, 9009, 9013, 9015 e 9123após notificação de cancelamento. Esta pesquisa é válida para quarta-feira, 25 de novembro e pode evoluir. A empresa não diz que todas as ligações Paris-Londres sejam interrompidas. Reporta separadamente os atrasos em Bruxelas-Midi, que não devem ser confundidos com cancelamentos.
Para verificar a viagem, você deve comparar o número do bilhete com o status do trem e verificar as mensagens de reserva antes de sair para a estação. A recomendação de adiar a viagem não constitui uma segurança de lugar num comboio de substituição no mesmo dia.
E se o comboio for cancelado?
Para um bilhete não utilizado afetado pelo cancelamento, a Eurostar afirma que uma troca gratuita na mesma classe é possível sujeita a lugares disponíveis. Um viajante que já não deseje sair pode solicitar o reembolso do bilhete não utilizado. Se o bilhete foi comprado de uma agência ou outro revendedor, a empresa convida o vendedor a contatá-lo. Para uma compra direta, o número de reserva permite o acesso à seção de gerenciamento de tickets.
Se o trem é mantido, mas atrasado, é melhor seguir as instruções da empresa sobre a hora de chegada e controles. Um atraso apresentado não significa que os prazos de registo ou verificação das notas sejam automaticamente alargados.
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