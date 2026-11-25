BYD e INEOS abriram negociações exclusivas para a fábrica de Moscou. A venda continua a ser concluída e a produção do 4×4 pode continuar a médio prazo.

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O fabricante chinês BYD e British INEOS Automotive confirmou nesta terça-feira 24 de novembro negociações exclusivas sobre a retomada da fábrica Hambach em Moselle. BYD quer produzir veículos para motoristas europeus. Mas a venda não está concluída: a consulta com representantes do pessoal continua a ser conduzida e nenhum calendário de produção foi anunciado pelo comprador potencial.

De Smart a Grenadier, uma fábrica em transição

O site Mosellan há muito tempo montou o Smart. O estado havia acompanhado sua transferência de Daimler para INEOS, formalizada em janeiro de 2021. O grupo britânico fez dele o local de produção de seu 4×4 Grenadier, em seguida, o contramestre pick-up. Desta vez, a eventual transição para a BYD coexistiria, pelo menos durante um período transitório, no programa industrial do comprador e nos veículos do vendedor.

A INEOS afirma que a Grenadier e o Quartermaster continuariam a ser produzidos em Hambach a médio prazo se a venda fosse bem sucedida. O grupo está preparando uma produção paralela de ambos os modelos nos Estados Unidos a partir de 2028. Ele disse que pré-selecionou vários locais sem parar a implantação. Este anúncio separado não define a data final para a produção 4×4 em Moselle.

Os compromissos relativos a Hambach continuam a ser especificados

BYD diz que quer manter a atividade industrial e preservar os empregos locais. Todavia, o seu comunicado não especifica o volume de produção nem os postos de trabalho em causa e não designa qualquer modelo. Para os trabalhadores e fornecedores, a questão é, portanto, menos se o local encontrou um proprietário potencial do que saber o calendário das novas linhas e as garantias que acompanhariam a aquisição. Nem o preço da atribuição proposta nem uma data de assinatura são públicos.

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