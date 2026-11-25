O governo sudanês rejeitou a oferta de Aby Ahmed na quarta-feira para organizar um diálogo entre as partes na guerra. Cartum contesta a neutralidade de Addis Ababa, que afirma querer dar espaço a forças militares, líderes políticos e civis. A recusa não fecha a porta a nenhuma mediação externa.

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O governo sudanês rejeitou na quarta-feira, 25 de novembro, a proposta do Primeiro-Ministro etíope, Abiy Ahmed, de sediar conversações sobre a guerra no Sudão. Cartum acredita que a Etiópia não oferece as necessárias garantias de neutralidade. Adis Abeba propôs reunir agentes militares, políticos e civis sudaneses para tentar acabar com os combates.

Cartum pede que a Etiópia seja excluída como mediadora

No seu comunicado, o Governo do Sudão afirma que o lugar das negociações, a sua agenda e a escolha de um mediador devem ser decididos pelas próprias partes sudanesas. Exortou a União Africana e outros intervenientes internacionais a retirarem a Etiópia dos mecanismos de acolhimento ou de facilitação do diálogo.

Khartoum reitera suas acusações de que a Etiópia tem apoiado as Forças de Apoio Rápido (RSF), que lutam contra o exército sudanês desde abril de 2023. Ele também afirma que drones foram lançados do território etíope contra o Sudão e pede uma investigação independente. A liberação não fornece nenhuma nova evidência para estabelecer essas alegações. O Sudão já tinha feito acusações a esse respeito no início de novembro.

Uma oferta de boas-vindas, não negociações iniciadas

Ao apresentar a sua iniciativa esta semana, Abiy Ahmed disse que queria trabalhar com todas as partes sem dar qualquer preferência. Ele sugeriu que a Etiópia sediasse e facilitasse os intercâmbios, enquanto dizia que os sudaneses deveriam decidir sobre o resultado do processo. A oferta incluía acordos transitórios, mas não previa um calendário acordado para as negociações ou o cessar-fogo.

A recusa sudanesa visa a Etiópia como anfitrião ou facilitador. Não significa que Cartum exclua qualquer abordagem internacional. Por outro lado, exclui este quadro específico, porque não concorda com uma das partes directamente interessadas.

A luta continua a afastar civis

As Nações Unidas informaram na segunda – feira que mais de 6.400 pessoas supostamente haviam fugido da aldeia de Abu Ghalib, Kordofan Ocidental, em 20 e 21 de novembro. Sua coordenadora humanitária no Sudão, Denise Brown, pediu a proteção de pessoal e instalações humanitárias. Esta informação documenta as consequências da guerra para os civis; Não permitem que as acusações entre Cartum e Addis Abeba sejam resolvidas.

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