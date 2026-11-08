Gaza: Cinco mortos debaixo de uma encosta caíram em tendas

Três crianças e duas mulheres morreram domingo, 8 de novembro de 2026, no colapso de uma massa de areia em tendas deslocadas em Deir al-Balah, na Faixa de Gaza central, de acordo com a Defesa Civil Palestiniana. A tragédia vem à medida que as chuvas expõem as famílias que vivem em abrigos precários ao risco de inundações, bem como o enterro.
O colapso ocorreu na área de Hawouz al-Baraka, ao sul da cidade. Os primeiros relatos no local descrevem tendas ocupadas por duas famílias deslocadas de Jabalia al-Balad, ao norte do enclave. Também relataram seis lesões. Este número permanece provisório: o comunicado de Defesa Civil consultado para este artigo confirma os cinco óbitos, sem fornecer uma avaliação detalhada dos feridos.
Um perigo relacionado com a colocação da tenda
Em seu comunicado de imprensa transmitido no domingo à noite, a Defesa Civil adverte que instalações perto de encostas e alturas arenosas ou terrestres representam um perigo, especialmente com o retorno da chuva. Ela convocou as famílias a mudarem suas tendas para longe daquelas terras e convocou as agências interessadas para prover lugares seguros e abrigos.
A informação disponível descreve um colapso de terra em habitações improvisadas. Eles não permitem apresentar este evento como uma greve ou atribuir a causa precisa à perícia geotécnica. A chuva é o contexto de alívio, que alerta sobre a instabilidade do solo; nesta fase, não está disponível um levantamento técnico detalhado.
A distinção é importante para entender a ameaça imediata. Uma tenda pode proteger parcialmente da precipitação sem fornecer resistência a uma massa de areia. Portanto, a segurança também depende do terreno escolhido e do que o negligencia. No entanto, a falta de abrigos alternativos, documentados por organizações humanitárias, é um desafio para instruções de viagem.
A habitação precisa de muito mais do que as existências
O último relatório de situação do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, datado de 5 de Novembro, indica esta escassez. Em 1 de novembro, as necessidades identificadas eram de aproximadamente 121 mil tendas e 561.000 lonas. Os estoques disponíveis eram apenas 2.800 tendas e 76.000 lonas. Estes dados descrevem a situação humanitária anterior à tragédia; Eles não constituem uma contagem das famílias afetadas em Deir al-Balah no domingo.
As equipas humanitárias também comunicaram dificuldades no financiamento, fornecimento e entrada de fornecimentos. Alguns carregamentos provavelmente ocorreriam na segunda metade do inverno. As instalações de evacuação de águas pluviais e de águas residuais já enfrentavam problemas operacionais, agravados por dificuldades de acesso às peças e consumíveis necessários.
Abrigo, não apenas substituir telas
O colapso de Deir al-Balah acrescenta um risco fatal aos danos causados pelo tempo. A distribuição das tendas continua a ser essencial, mas deve ser acompanhada de um exame dos locais, da distância das encostas e do desenvolvimento da terra, sempre que possível.
A Defesa Civil pede apoio a equipas de socorro e soluções de alojamento para prevenir novas vítimas. Seu aviso é sobre os outros locais expostos: identificar as áreas perigosas e oferecer uma solução de retirada às famílias antes de outro evento de chuva, em vez de esperar por outro colapso.
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