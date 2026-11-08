Beirute: Biblioteca Palestiniana saqueada em 1982

Lançado em março de 2026, o coletivo Resistindo Erasure retorna à biblioteca do Centro de Pesquisa Palestiniano em Beirute. Olivia Snaije dedicou um capítulo às coleções apreendidas pelas forças israelenses em 1982. Sua história também incluía uma restituição em novembro de 1983 e uma transferência para a Argélia. Dirigido por Nora Lester Murad e Mary L. Onorato, o livro relaciona esta viagem com outras experiências e debates de bibliotecas palestinas sobre o lugar das histórias palestinas nas instituições americanas.

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Publicado em março de 2026 em Litwin Books, « Resistindo Erasure » coloca a história da biblioteca palestina em Beirute na história de coleções em perigo. Nora Lester Murad e Mary L. Onorato dirigem este volume de 216 páginas. A jornalista Olivia Snaije remonta aos livros do Centro de Pesquisa Palestiniano, apreendido pelas forças israelenses em 1982.

O coletivo combina dois tópicos: a preservação das bibliotecas palestinas e o lugar da Palestina em bibliotecas estrangeiras. Seu subtítulo, « Bibliotecas na Palestina e Palestina nas Bibliotecas », expressa esta dupla abordagem. Emily Drabinski assina o prefácio.

A Biblioteca Palestiniana da Rua Colombani

Fundado pela Organização de Libertação da Palestina em fevereiro de 1965, o centro ocupa um edifício na rua Colombani em Beirute. Sua coleção inclui livros sobre judeus, sionismo e Israel. Na leitura Herzl em Beirute, o historiador Jonathan Marc Gribetz traça o trabalho desta instituição.

Seus pesquisadores publicam livros, brochuras e revistas em árabe e outras línguas. Os seus estudos tratam do kibutzim, do centro sindical Histadrut, dos partidos israelitas e das relações entre Estado e religião. Eles fornecem aos leitores palestinos e árabes ferramentas para entender a sociedade israelense.

Em meados de setembro de 1982, soldados israelenses entraram no prédio e levaram a biblioteca. Gribetz descreve uma coleção essencialmente restaurada no ano seguinte. Em 24 de Novembro de 1983, a biblioteca e os arquivos regressaram à OLP no âmbito de uma troca de prisioneiros.

Caixas de livros enviadas para a Argélia

O acordo negociado através do Comitê Internacional da Cruz Vermelha inclui o retorno de coleções. Gribetz fala de seu carregamento nas baías de carga da Air France aeronaves que transportam prisioneiros liberados para a Argélia.

O Centro de Investigação Palestiniano confirma a transferência dos seus arquivos para Argel após a sua recuperação em 1983. Em sua apresentação institucional, ele indicou que eles haviam permanecido lá por mais de quarenta anos. Este movimento estende a história Beyruthine da coleção além de sua apreensão e restituição.

Preservar livros, manter o acesso

Na coletividade de 2026, Olivia Snaije dedica seu capítulo a esta biblioteca roubada. Seu título evoca uma batalha com livros em vez de balas. Esta contribuição abrange uma história de bibliotecas e arquivos palestinos sob ocupação israelense, assinada por Anan Hamad.

As experiências locais também são importantes. Abdelfattah Abusrour apresenta a Biblioteca Alrowwad no campo de Aida, perto de Belém, na Cisjordânia. Mosab Abu Toha trata da vida cultural na Faixa de Gaza. Husam Maarouf está interessado em ler Gazans durante a guerra.

Nos Estados Unidos, a questão está a avançar para as condições de acesso às histórias palestinianas. Os editores descrevem as pressões sobre os bibliotecários e os desafios ao seu trabalho. O volume trata, em particular, da censura, da neutralidade profissional e do cancelamento de reuniões com autores.

Hannah Mermelstein e Jamilah Thompkins-Bielow examinam uma visita escolar cancelada em um diálogo entre bibliotecário e autor. Saylin Álvarez Oquendo apresenta o projeto de edição artesanal Andaleeb Cartonera. O fabrico e a circulação de livros estão aqui relacionados com questões de conservação.

Duas reuniões acompanharam o lançamento do coletivo em 24 de março e 2 de abril de 2026. Suas gravações permanecem acessíveis a partir de Library Juice Connections. O livro, publicado em inglês, tem ISBN 978-1-63400-186-1.

Biblioteca da Universidade Politécnica da Palestina, Hebron, 22 de janeiro de 2020. Foto por ilustração: Este não é o Centro de Investigação Palestiniano em Beirute saqueado em 1982. Toda a foto preservada e editada em CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licensas/by-sa/4.0/. © Jana Humeedat / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

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