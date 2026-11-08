Beirute: Biblioteca Palestiniana saqueada em 1982

Publicado em março de 2026 em Litwin Books, « Resistindo Erasure » coloca a história da biblioteca palestina em Beirute na história de coleções em perigo. Nora Lester Murad e Mary L. Onorato dirigem este volume de 216 páginas. A jornalista Olivia Snaije remonta aos livros do Centro de Pesquisa Palestiniano, apreendido pelas forças israelenses em 1982.
O coletivo combina dois tópicos: a preservação das bibliotecas palestinas e o lugar da Palestina em bibliotecas estrangeiras. Seu subtítulo, « Bibliotecas na Palestina e Palestina nas Bibliotecas », expressa esta dupla abordagem. Emily Drabinski assina o prefácio.
A Biblioteca Palestiniana da Rua Colombani
Fundado pela Organização de Libertação da Palestina em fevereiro de 1965, o centro ocupa um edifício na rua Colombani em Beirute. Sua coleção inclui livros sobre judeus, sionismo e Israel. Na leitura Herzl em Beirute, o historiador Jonathan Marc Gribetz traça o trabalho desta instituição.
Seus pesquisadores publicam livros, brochuras e revistas em árabe e outras línguas. Os seus estudos tratam do kibutzim, do centro sindical Histadrut, dos partidos israelitas e das relações entre Estado e religião. Eles fornecem aos leitores palestinos e árabes ferramentas para entender a sociedade israelense.
Em meados de setembro de 1982, soldados israelenses entraram no prédio e levaram a biblioteca. Gribetz descreve uma coleção essencialmente restaurada no ano seguinte. Em 24 de Novembro de 1983, a biblioteca e os arquivos regressaram à OLP no âmbito de uma troca de prisioneiros.
Caixas de livros enviadas para a Argélia
O acordo negociado através do Comitê Internacional da Cruz Vermelha inclui o retorno de coleções. Gribetz fala de seu carregamento nas baías de carga da Air France aeronaves que transportam prisioneiros liberados para a Argélia.
O Centro de Investigação Palestiniano confirma a transferência dos seus arquivos para Argel após a sua recuperação em 1983. Em sua apresentação institucional, ele indicou que eles haviam permanecido lá por mais de quarenta anos. Este movimento estende a história Beyruthine da coleção além de sua apreensão e restituição.
Preservar livros, manter o acesso
Na coletividade de 2026, Olivia Snaije dedica seu capítulo a esta biblioteca roubada. Seu título evoca uma batalha com livros em vez de balas. Esta contribuição abrange uma história de bibliotecas e arquivos palestinos sob ocupação israelense, assinada por Anan Hamad.
As experiências locais também são importantes. Abdelfattah Abusrour apresenta a Biblioteca Alrowwad no campo de Aida, perto de Belém, na Cisjordânia. Mosab Abu Toha trata da vida cultural na Faixa de Gaza. Husam Maarouf está interessado em ler Gazans durante a guerra.
Nos Estados Unidos, a questão está a avançar para as condições de acesso às histórias palestinianas. Os editores descrevem as pressões sobre os bibliotecários e os desafios ao seu trabalho. O volume trata, em particular, da censura, da neutralidade profissional e do cancelamento de reuniões com autores.
Hannah Mermelstein e Jamilah Thompkins-Bielow examinam uma visita escolar cancelada em um diálogo entre bibliotecário e autor. Saylin Álvarez Oquendo apresenta o projeto de edição artesanal Andaleeb Cartonera. O fabrico e a circulação de livros estão aqui relacionados com questões de conservação.
Duas reuniões acompanharam o lançamento do coletivo em 24 de março e 2 de abril de 2026. Suas gravações permanecem acessíveis a partir de Library Juice Connections. O livro, publicado em inglês, tem ISBN 978-1-63400-186-1.
Biblioteca da Universidade Politécnica da Palestina, Hebron, 22 de janeiro de 2020. Foto por ilustração: Este não é o Centro de Investigação Palestiniano em Beirute saqueado em 1982. Toda a foto preservada e editada em CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licensas/by-sa/4.0/. © Jana Humeedat / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
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