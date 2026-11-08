Foguetes libaneses retornam a Doha

As imagens da Sociedade Libanesa de Foguetes encontram um novo lugar em Doha. A exposição « Atlas of Cinematic Affinities », apresentada pelo Instituto de Cinema de Doha, decorre de 5 de novembro de 2026 a 31 de janeiro de 2027. Ela dialoga arquivos e material cinematográfico com o trabalho de Joana Hadjithomas e Khalil Joreige. Esta apresentação remonta a uma experiência científica nascida em Beirute na década de 1960. Ela também estendeu um livro publicado em maio para os quinze anos do instituto, sem anunciar uma nova exibição do documentário.

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Foguetes libaneses são convidados para a Bienal de Doha Design por imagens de filme. Inaugurada em 5 de novembro, a exposição « Atlas of Cinematic Affinities » recebe o trabalho de Joana Hadjithomas e Khalil Joreige. É realizada até 31 de janeiro de 2027 no distrito de Fereej Al Asmakh. O projeto recorda uma aventura científica nascida em Beirute no início dos anos 1960.

Apresentada pelo Instituto de Cinema de Doha, a exposição acompanha a segunda edição de Doha Design. O Museu do Catar confia-o a Zaina Bseiso e Nathalie Elmir. Sua palestra centra-se nos materiais cinematográficos: imagens, sons, gestos, arquivos e relações entre movimento e imobilidade.

Foguetes libaneses em uma jornada de arquivo

De acordo com um relatório da imprensa, a rota mostra imagens relacionadas com « The Lebanon Rocket Society » em caixas de luz. Este documentário de Hadjithomas e Joreige recaptura a história de um grupo de pesquisadores e estudantes libaneses. As fotografias juntam-se, assim, a uma coleção dedicada aos vínculos entre criação cinematográfica, documentos e memória.

Esta presença faz parte de uma exposição dedicada aos materiais cinematográficos. Os Museus do Catar descrevem um movimento entre filme, livro e espaço. As imagens e sons deixam seu contexto original para se relacionar com outros elementos do curso.

De acordo com o mesmo relatório, o esquema inclui também um diálogo entre os arquivos afegãos e o trabalho do cineasta Mohannad Yaqubi. A sequência libanesa ocorre nesta abordagem coletiva. Os arquivos tornam-se, assim, objetos de observação, além das narrativas que os filmes compõem a partir deles.

Pesquisa nascida em Haigazian

Os cineastas colocam os começos da Sociedade Libanesa de Foguetes no estabelecimento armênio Haigasian em Beirute. O professor de matemática Manug Manugian acompanha um grupo de estudantes. Seu projeto visa estudar e explorar a ciência através do projeto de foguetes.

Em suas notas de produção, Hadjithomas e Joreige recordam o lançamento de foguetes Cedar na década de 1960. Um selo representando Cedar IV celebra até o vigésimo primeiro aniversário da independência do Líbano. Os artistas enfatizam o apagamento progressivo dessa experiência na memória coletiva. A sua investigação reúne documentos, arquivos e reconstruções para encontrar vestígios desta ambição.

O trabalho vai além do documentário. O Centro Pompidou preserva uma fotografia da série « Libanese Rocket Society », datada de 2012. Pertence ao componente « Restaged ». O museu liga este trabalho à encenação do transporte de um foguete em Beirute. Sua silhueta lembra um míssil, enquanto o projeto artístico retorna a uma experiência científica.

Do livro publicado em maio à exposição em novembro

A exposição estende uma publicação que o Instituto de Cinema de Doha anunciou em 16 de maio de 2026 por seus quinze anos. Os cineastas convidados compartilharam cadernos, documentos de família e outros elementos de seu trabalho. O Instituto informou receber mais de 8.000 páginas de contribuições relacionadas a projetos apoiados em mais de 80 países.

Essas contribuições contribuíram para o trabalho de seleção e desenho do livro. A transição para a exposição permite apresentar estes materiais preparatórios de forma diferente. Zaina Bseiso foi a editora da publicação e Nathalie Elmir seu desenho artístico.

Para o público libanês, o percurso dá nova visibilidade às imagens já trabalhadas pela dupla. Estas imagens são semelhantes à pesquisa visual de outros cineastas dentro do mesmo espaço. A exposição permanece no calendário dos Museus do Catar até 31 de janeiro de 2027.

Khalil Joreige e Joana Hadjithomas no Instituto de Arte Moderna de Valencià, 5 de abril de 2017. Arquivos de retratos: Esta fotografia não mostra a Bienal de Doha 2026. Toda a foto preservada e editada sob CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licensas/by-sa/4.0/. © Juan García / Valencià Institute of Modern Art, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

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