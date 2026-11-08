Foguetes libaneses retornam a Doha

Foguetes libaneses são convidados para a Bienal de Doha Design por imagens de filme. Inaugurada em 5 de novembro, a exposição « Atlas of Cinematic Affinities » recebe o trabalho de Joana Hadjithomas e Khalil Joreige. É realizada até 31 de janeiro de 2027 no distrito de Fereej Al Asmakh. O projeto recorda uma aventura científica nascida em Beirute no início dos anos 1960.
Apresentada pelo Instituto de Cinema de Doha, a exposição acompanha a segunda edição de Doha Design. O Museu do Catar confia-o a Zaina Bseiso e Nathalie Elmir. Sua palestra centra-se nos materiais cinematográficos: imagens, sons, gestos, arquivos e relações entre movimento e imobilidade.
Foguetes libaneses em uma jornada de arquivo
De acordo com um relatório da imprensa, a rota mostra imagens relacionadas com « The Lebanon Rocket Society » em caixas de luz. Este documentário de Hadjithomas e Joreige recaptura a história de um grupo de pesquisadores e estudantes libaneses. As fotografias juntam-se, assim, a uma coleção dedicada aos vínculos entre criação cinematográfica, documentos e memória.
Esta presença faz parte de uma exposição dedicada aos materiais cinematográficos. Os Museus do Catar descrevem um movimento entre filme, livro e espaço. As imagens e sons deixam seu contexto original para se relacionar com outros elementos do curso.
De acordo com o mesmo relatório, o esquema inclui também um diálogo entre os arquivos afegãos e o trabalho do cineasta Mohannad Yaqubi. A sequência libanesa ocorre nesta abordagem coletiva. Os arquivos tornam-se, assim, objetos de observação, além das narrativas que os filmes compõem a partir deles.
Pesquisa nascida em Haigazian
Os cineastas colocam os começos da Sociedade Libanesa de Foguetes no estabelecimento armênio Haigasian em Beirute. O professor de matemática Manug Manugian acompanha um grupo de estudantes. Seu projeto visa estudar e explorar a ciência através do projeto de foguetes.
Em suas notas de produção, Hadjithomas e Joreige recordam o lançamento de foguetes Cedar na década de 1960. Um selo representando Cedar IV celebra até o vigésimo primeiro aniversário da independência do Líbano. Os artistas enfatizam o apagamento progressivo dessa experiência na memória coletiva. A sua investigação reúne documentos, arquivos e reconstruções para encontrar vestígios desta ambição.
O trabalho vai além do documentário. O Centro Pompidou preserva uma fotografia da série « Libanese Rocket Society », datada de 2012. Pertence ao componente « Restaged ». O museu liga este trabalho à encenação do transporte de um foguete em Beirute. Sua silhueta lembra um míssil, enquanto o projeto artístico retorna a uma experiência científica.
Do livro publicado em maio à exposição em novembro
A exposição estende uma publicação que o Instituto de Cinema de Doha anunciou em 16 de maio de 2026 por seus quinze anos. Os cineastas convidados compartilharam cadernos, documentos de família e outros elementos de seu trabalho. O Instituto informou receber mais de 8.000 páginas de contribuições relacionadas a projetos apoiados em mais de 80 países.
Essas contribuições contribuíram para o trabalho de seleção e desenho do livro. A transição para a exposição permite apresentar estes materiais preparatórios de forma diferente. Zaina Bseiso foi a editora da publicação e Nathalie Elmir seu desenho artístico.
Para o público libanês, o percurso dá nova visibilidade às imagens já trabalhadas pela dupla. Estas imagens são semelhantes à pesquisa visual de outros cineastas dentro do mesmo espaço. A exposição permanece no calendário dos Museus do Catar até 31 de janeiro de 2027.
Khalil Joreige e Joana Hadjithomas no Instituto de Arte Moderna de Valencià, 5 de abril de 2017. Arquivos de retratos: Esta fotografia não mostra a Bienal de Doha 2026. Toda a foto preservada e editada sob CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licensas/by-sa/4.0/. © Juan García / Valencià Institute of Modern Art, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
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