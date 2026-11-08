Hegseth: o que suas tatuagens dizem

Cruz de Jerusalém, « Deus vult », inscrição árabe « kafir »: As tatuagens de Pete Hegseth combinam fé cristã, referências militares e identidade americana. Sua história lança luz sobre distintas controvérsias, desde a segurança da inauguração de Joe Biden em 2021 até as críticas de março de 2025. Essa descriptografia compara as explicações do Chefe do Pentágono aos usos históricos dos símbolos, às análises dos pesquisadores e aos documentos disponíveis, sem confundir interpretação política com prova de pertença a uma organização.

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Uma cruz de Jerusalém no tronco, « Deus vult » em um braço, « kafir » em emblemas árabes e americanos: as tatuagens de Pete Hegseth combinam fé, identidade nacional e memória militar. A sua importância política não se limita aos desenhos. Ele também vem das explicações do chefe do Pentágono, suas referências às cruzadas e o lugar que ele dá à religião em sua apresentação pública.

Essas marcas alimentaram duas controvérsias distintas: sua remoção da segurança de investimento de Joe Biden em janeiro de 2021, e sua crítica à inscrição árabe, que foi amplamente comentada em março de 2025. Confundê-los leva a contar uma história imprecisa. Reduzindo-os a meros ornamentos impede-os, por outro lado, de entender por que provocam o debate.

As tatuagens do Pete Hegseth nem todas contam a mesma história

O próprio Hegseth descreveu várias razões em entrevistas antes da sua chegada ao Pentágono. Ele atribui uma bandeira com uma arma à sua experiência no Iraque. Ele também apresenta um crachá de unidade como uma memória de serviço. Em seu antebraço está « Nós, o Povo », as primeiras palavras da Constituição Americana.

Esta entrada refere-se a um texto político específico. O preâmbulo afirma que o povo estabelece a Constituição para formar uma união mais perfeita, para garantir justiça e defesa comum. O padrão pertence ao vocabulário cívico americano. Só a sua presença não nos permite deduzir uma filiação partidária ou religiosa.

A cobra fragmentada « Junte-se ou Morra » tem outra origem. A Biblioteca do Congresso data de sua publicação por Benjamin Franklin de 9 de maio de 1754. O desenho então convocou as colônias britânicas a se unirem contra os franceses e seus aliados nativos. Precedeu assim a independência americana em 1776. Apresentá-lo apenas como um desenho criado durante a guerra da independência apaga parte de sua história.

Em Hegsete, estas referências são acompanhadas por sinais explicitamente cristãos. Esta assembléia permite – nos ler vários bens alegados: nação, exército e fé. Não isenta de examinar cada símbolo separadamente, nem de comparar esta leitura com as suas próprias palavras.

A Cruz de Jerusalém, um símbolo cristão com múltiplos usos

A grande cruz cercada por quatro pequenas cruzes, tatuadas em seu tronco, é chamada de cruz de Jerusalém. Sua conexão com as cruzadas e o reino latino de Jerusalém é real. Mas seu uso religioso não se limita a esta herança militar.

A Custódia franciscana da Terra Santa explica que as cruzadas lhe deram significado político e territorial, além de sua dimensão religiosa. Apresenta uma leitura das cinco cruzes como as cinco pragas de Cristo. A ordem equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém também mantém esta interpretação em sua explicação oficial da insígnia.

Este lembrete muda a forma como a tatuagem é abordada. Uma pessoa pode carregar esta cruz para expressar a sua fé, o seu apego aos lugares santos ou a memória de uma peregrinação. A sua utilização por alguns activistas de extrema-direita não transforma todas as suas utilizações num sinal de reconhecimento extremista.

Hegseth invoca especificamente seu significado cristão. Ele o defendeu em seus discursos públicos sobre o episódio de 2021. Durante sua audiência no Senado em 14 de janeiro de 2025, o senador republicano Kevin Cramer perguntou sobre esta controvérsia. A questão da tatuagem entrou assim no exame de sua nomeação como chefe do Pentágono.

« Deus vult »: uma referência guerreira assumida

A expressão latina « Deus vult » significa « Deus quer ». Refere-se ao relato da primeira cruzada, lançada após o apelo do Papa Urbano II em 1095. Histórias medievais estão associadas à aclamação dos participantes. Esta tradição histórica não deve ser tratada como a gravação literal de uma multidão do século XI.

Ao contrário de uma cruz com múltiplos usos, esta fórmula evoca diretamente a mobilização para a guerra santa. Hegseth não negou esta origem: em uma explicação de suas tatuagens retomadas em novembro de 2024, ele o descreveu como o grito dos cruzados. Ele também reafirmou seus motivos à importância de Israel, do cristianismo e de sua fé em sua vida.

O medievalista Matthew Gabriele, professor da Virginia Tech, e pesquisador Matthew Taylor destacam o reemprego contemporâneo deste imaginário pela extrema direita. Sua análise centra-se na circulação de símbolos e seus usos políticos. Não é evidência da filiação de Hegseth em nenhuma organização em particular.

A questão relevante é, portanto, a do uso que ele mesmo escolhe. Não só tem um emblema que necessariamente ignoraria a história. Ele reconheceu publicamente a referência às cruzadas. Isto permite-nos examinar o âmbito político desta escolha sem atribuir automaticamente as intenções de todos aqueles que usam a mesma fórmula.

Em janeiro de 2021, um alerta no braço em vez de na cruz

Após o assalto ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, as autoridades americanas reforçaram a segurança da inauguração de Joe Biden. Hegseth, então membro da Guarda Nacional, afirma ter sido removido desta missão por causa de sua cruz de Jerusalém. Ele apresenta este episódio como um desafio injustificado à sua identidade cristã.

Uma peça lançada em novembro de 2024 faz uma distinção essencial. Em um e-mail de 14 de janeiro de 2021, DeRicko Gaither relatou a tatuagem « Deus vult » e levantou uma possível ameaça interna. O documento, que foi examinado pela imprensa americana, não se refere à cruz do tronco como a razão para o seu aviso.

Este relatório estabelece a existência de uma preocupação transmitida à hierarquia. Não vale a pena condenar ou demonstrar um projeto violento. Também não permite que todas as decisões subsequentes sejam restabelecidas por si só. Hegseth denunciou um tratamento hostil dos cristãos; Este desafio faz parte do arquivo, assim como o conteúdo específico do e-mail.

Kafir, uma controvérsia diferente em março de 2025

Imagens de treinamento transmitidas em março de 2025 destacaram uma inscrição árabe em seu braço direito: « kafir ». O termo é geralmente traduzido como « incrente » ou « infiel ». Em seu uso teológico, refere-se à recusa ou negação das verdades divinas. A sua tradução não é, portanto, suficiente para explicar a mensagem política de uma pessoa que escolhe aplicar-se.

Em 27 de março de 2025, o Conselho de Relações Islâmicas Americanas publicou uma crítica explícita à tatuagem. Seu diretor, Nihad Awad, viu isso como uma demonstração de hostilidade contra os muçulmanos. Esta é a interpretação de uma organização muçulmana de direitos civis, não uma explicação dada por Hegseth.

A cronologia também requer uma correção: a atenção da mídia em março de 2025 não prova que a tatuagem acaba de ser feita. Os relatórios já estavam na sua presença em fotografias anteriores. Uma determinada data de execução não está estabelecida nos pontos consultados. Chamar-lhe uma « nova tatuagem » seria, portanto, enganoso.

Por que o debate está além de seu corpo

Um oficial militar pode ter fé e expressá-la. O debate torna-se institucional quando lidera pessoal de diferentes convicções e representa os Estados Unidos com parceiros estrangeiros. A associação de referências cristãs, guerreiras e nacionais pode então ser recebida além de um testemunho religioso individual.

Para o público no Oriente Médio, as palavras relacionadas com as cruzadas e a inscrição árabe têm um peso histórico particular. Esta recepção merece ser explicada. No entanto, não nos permite deduzir de uma tatuagem os objetivos de uma operação militar. Estes devem ser estabelecidos por decisões, ordens, declarações e fatos.

As imagens oficiais também mostram como essas marcas se tornam visíveis: mangas curtas, sessões de treinamento e proximidade com os militares. A fotografia tirada no Panamá em 8 de abril de 2025, usada para ilustrar este artigo, pertence a este registro. Ela documenta um verdadeiro exercício e mostra várias tatuagens no braço. Não é uma descoberta de novembro de 2026 nem evidência adicional do episódio da Guarda Nacional.

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