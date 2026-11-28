As Forças de Segurança Interna anunciaram trabalhos concretos em frente ao ABC em 4 de novembro. A sua opinião não documenta qualquer transferência de estradas. Nos termos da lei libanesa, ambas as operações são tratadas separadamente.
Em 4 de novembro, às 20h, um empreiteiro foi afundar concreto em frente ao shopping ABC em Ashrafieh. As Forças de Segurança Interna (FSI) avisaram os motoristas de um desenvolvimento de tráfego de cerca de meia hora. O anúncio público identifica o local e a duração da intervenção. Não especifica o layout final da pista ou o financiamento do site. Nem anuncia a transferência de uma zona de rua.
Trabalhos rodoviários e eliminação: dois actos diferentes
Em Beirute, o governador exerce autoridade executiva municipal, de acordo com o artigo 67 do Decreto-Lei 118 de 1977. A Câmara Municipal conserva os poderes que lhe são conferidos pela secção 49, nomeadamente no que diz respeito ao planeamento de estradas, ao desmantelamento de bens públicos no domínio público municipal e à aceitação de donativos. Se uma parte do domínio público comunitário for desclassificada, a deliberação relevante fica sujeita à aprovação do Ministro do Interior, nos termos do artigo 62.o. O desmantelamento, se ocorrer, não é em si uma venda ou transferência de propriedade.
O Conselho de Estado recordou a diferença na sua Decisão n.o 343, de 5 de fevereiro de 2020, relativa a outro município: anulou uma autorização de ocupação provisória que limitava a utilização comum de uma estrada que permanece no domínio público. Essa decisão não diz respeito ao ABC; explica por que as condições de uso da questão de rua, independentemente do nome do titular no cadastre.
Exposições que poderiam ser usadas para determinar
Para verificar se o desenvolvimento em frente ao ABC altera o direito de passagem ou o uso da rua, deve ser possível comparar o plano de trabalho aprovado com o plano cadastral e, se necessário, ler a deliberação municipal e sua decisão de aprovação. O boletim de circulação de 4 de Novembro não é nenhum desses documentos. A Libnanews não encontrou nenhum ato público estabelecendo uma mudança no status da faixa.
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