Capacetes, coletes e meios de transmissão fazem parte das necessidades documentadas. A lei humanitária protege os jornalistas, quer sejam ou não marcados.

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Um capacete, um colete e o que transmitir as imagens: para jornalistas que cobrem Gaza, proteção e meios de trabalho colocam dois problemas distintos. A Federação Internacional de Jornalistas (IFJ) lembrou a equipe editorial de sua responsabilidade pelo fornecimento de equipamentos de segurança. As organizações de imprensa também pedem a possibilidade de trazer informações sobre eventos.

O material que protege e o que torna possível publicar

O Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) solicitou que as autoridades israelenses permitissem a passagem de capacetes e coletes protetores, bem como carregadores, laptops e cartões eSIM. A procura remonta a 2024. Ela distingue a proteção física da capacidade de transmitir, ao coletar imagens e enviá-las para um editorial são duas tarefas diferentes. Esta carta não é um inventário de equipamentos disponíveis hoje em Gaza.

No seu seguimento actualizado em 4 de Novembro de 2026, o IFJ recorda que as equipas locais devem dispor de equipamento profissional adequado e pede aos empregadores que o forneçam. Naquela época, registrou pelo menos 200 jornalistas palestinos e outros trabalhadores da mídia mortos durante a guerra de Gaza. Esta é a contagem desta federação, que inclui várias ocupações de mídia.

A marcação « Press » não cria estatuto civil

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha recorda que os jornalistas são protegidos como civis desde que não estejam diretamente envolvidos em hostilidades. Esta proteção não depende do uso de um colete marcado com « Press », nem de um registro com o CICV. Um capacete não é uma garantia contra uma greve e sua ausência não retira os direitos do jornalista.

O CPJ também registrou em sua documentação, que foi detida no final de abril de 2026, depoimentos e fatos explicando por que alguns jornalistas temiam que a marcação « Press » pudesse expô-los. Isso indica um risco percebido no terreno: não basta estabelecer a intenção por trás de cada greve. O acesso ao equipamento, as responsabilidades dos empregadores e a protecção dos jornalistas pelas partes no conflito continuam a ser três questões distintas.

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