Duas pessoas morreram depois de chegar à costa de Gavdos, ao sul de Creta. Alívio fornecido a 41 sobreviventes, quatro dos quais foram transferidos para Creta para tratamento. Mais de 1.100 pessoas foram atendidas na região em dois dias.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Duas pessoas foram encontradas mortas e 41 foram resgatadas no sábado 28 de novembro na costa rochosa de Gavdos, uma ilha grega ao sul de Creta. Quatro dos sobreviventes tiveram de ser transferidos para Creta para receber tratamento, de acordo com o relatório da Guarda Costeira grega. As circunstâncias específicas de ambas as mortes não foram estabelecidas.

Quarenta e um sobreviventes libertados em Ampelos

A intervenção ocorreu na área rochosa de Ampelos. Havia 43 pessoal de resgate, dois dos quais foram encontrados sem vida. As quatro pessoas que precisavam de cuidados foram transportadas por um barco de patrulha para o porto de Chora Sfakion, na costa sul de Creta, a fim de continuar seus cuidados em terra.

O balanço da Ampelos diz respeito a esta operação única. Em um aviso separado publicado sábado, a Guarda Costeira detalhou três grupos avistados sexta-feira perto da praia de Tripiti, para um total de 133 pessoas. O inquérito também menciona intervenções em torno de Creta, particularmente ao sul dos Kaloi Limenes. Avisos sucessivos podem incluir uma série de transações já anunciadas: adicioná-los mecanicamente levaria a contar algumas pessoas várias vezes.

Mais de 1.100 atendimentos na região

No total, as operações realizadas das primeiras horas de sexta a sábado à tarde em torno de Creta e Gavdos permitiram cuidar de mais de 1.100 pessoas a bordo de barcos do norte da África. Esta avaliação provisória, baseada em dados da Guarda Costeira, inclui intervenções da Frontex grega e europeia. Não corresponde ao número de passageiros de um único navio.

As chegadas continuam enquanto a Grécia, os Países Baixos, a Dinamarca, a Alemanha e a Áustria trabalham com o Ruanda para criar um centro de regresso. O Governo neerlandês anunciou em 16 de Novembro. O projecto diz respeito a pessoas sem direito de residência na União Europeia. Não prejudica o estatuto ou o destino dos resgatados no sábado.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews