A TotalEnergys assinou um novo acordo com a Continental Resources em gás natural dos EUA. O grupo espera um suplemento de produção líquida de 150 milhões de pés cúbicos padrão por dia até 2032. Não especifica o preço da transação ou a ação adquirida nos ativos.

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A TotalEnergy anunciou segunda-feira, 23 de novembro, um novo acordo com a Continental Resources para participar dos ativos de produção de gás natural dos EUA. O grupo francês estima que a operação adicionaria cerca de 150 milhões de pés cúbicos por dia à sua produção líquida nos Estados Unidos em 2032. Este número é uma projeção, não um volume entregue hoje.

Um novo acordo separado de 2025

A Continental Resources é o parceiro e operador norte-americano da região, de acordo com a TotalEnergys. O novo comunicado não especifica em pormenor o preço da transacção, a percentagem de participações ou os activos em causa. Não apresenta o acordo como uma transferência da condução das operações para TotalEnergys.

Os grupos já haviam anunciado em setembro de 2025 um acordo sobre uma participação de 49% em ativos na Bacia de Anadarko, Oklahoma, propriedade e operado pela Continental. Esta percentagem refere-se ao contrato de 2025. Nada no anúncio de segunda-feira permite aplicá-lo à nova transação. O grupo francês também opera ativos em Barnett, que inclui em sua projeção para os Estados Unidos.

Produção líquida e exportações de GNL medem duas coisas diferentes

TotalEnergia visa aproximadamente 850 milhões de pés cúbicos padrão por dia de produção líquida de gás nos Estados Unidos a partir de 2032. Os 150 milhões esperados do acordo fazem parte desta projeção total; Não lhe acrescentam uma segunda vez. A produção líquida refere-se aqui à parte do grupo nos seus activos, e não à produção bruta de todos os sítios em causa.

O grupo incluiu este acordo numa estratégia que liga a extracção de gás à venda de gás natural liquefeito. A administração de energia dos EUA distingue estas etapas: antes que o gás possa ser exportado em forma líquida, deve passar por instalações de liquefação. O anúncio não cria capacidade de liquefação e não atribui qualquer volume futuro deste contrato a um destino. Por conseguinte, não permite anunciar entregas adicionais à Europa nem uma descida dos preços do gás para as famílias.

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