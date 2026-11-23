Relatou tiros no sul do Líbano, reunião anunciada no Parlamento, alegação de Kiev na Líbia e 14,9 bilhões de euros de novos projetos em Paris.

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Segunda-feira, 23 de Novembro de 2026, 12 horas em Beirute. Mais fogo foi relatado no sul do Líbano e um homem foi ferido em um incidente separado perto de Nabatiyah. Espera-se uma delegação da Assembleia Nacional francesa na terça-feira, no Parlamento libanês. Na Líbia, Kiev afirma os ataques a dois navios russos, enquanto em França a Cimeira da Escolha França destaca 14,9 mil milhões de euros de novos projectos num total de 42,5 mil milhões apresentados por Bercy.

Sul do Líbano: Relatórios de incêndio e um ferido em um incidente separado

O fogo intermitente foi relatado na segunda-feira de manhã na área de Nabatiyah al-Faukah, de acordo com informações recolhidas no local pela Agência Estadual Libanesa. Em um ponto publicado em 1025 horas Beirute tempo, também relatou disparar perto de Baraashit e em outras partes do Sul durante a noite. Estes despachos não dão a mínima para os tiros. A hora do ponto corresponde à publicação da expedição, não no início de todos os incidentes que relata.

De manhã cedo, um homem foi ferido pela explosão de um objeto suspeito na área de Nabatiyah. Foi transportado para o hospital e sua condição foi descrita como estável no momento do primeiro relato. Não há ligação entre esta explosão e o fogo.

A agência oficial libanesa também relatou fogo de artilharia em Khiam, que atribuiu a Israel. Em seu despacho de 1149 horas de Beirute, relata que as forças israelenses queimaram várias casas, sem especificar o tempo do incidente ou dar um relatório humano.

Parlamento libanês aguarda uma delegação francesa terça-feira

A Comissão dos Assuntos Externos e dos Migrantes está prevista para receber uma delegação da Comissão dos Assuntos Externos da Assembleia Nacional Francesa às 11H00 de terça-feira, 24 de Novembro, em Beirute. A agenda libanesa prevê discussões sobre os últimos desenvolvimentos políticos e diplomáticos e sobre a cooperação entre os dois Parlamentos. Isto é uma consulta, não um acordo.

A mesma comissão alterou igualmente a ordem do dia da sua sessão de quarta-feira, 25. O texto sobre a adesão do Líbano à Organização de Cooperação Digital é mantido. O projecto que autoriza um empréstimo do Banco Mundial para a transformação digital, incluído na versão anterior, deixou de figurar na agenda da Comissão. Esta não é nem a rejeição do empréstimo nem a decisão de outra comissão.

Fora da Líbia, Kiev alega os ataques; ONU solicita investigação

Volodymyr Zelensky disse segunda-feira que a Ucrânia tinha alvejado dois navios russos perto da costa da Líbia. Ele afirma que um edifício afundou e o outro foi atingido. Esta é a versão de Kiev: esta alegação não é suficiente para estabelecer uma condição humana ou definitiva de ambos os navios.

A missão da ONU na Líbia, no domingo, exigiu uma investigação imediata, independente e transparente sobre os ataques relatados em Benghazi e fora da cidade. Sua declaração não atribui os fatos. A missão manifesta a sua disponibilidade para ajudar as autoridades líbias e apela ao respeito pela soberania do país.

Em Paris, 81 novos projetos na edição francesa da Choose France

O Ministério da Economia francês tem 273 projectos no valor de 42,5 mil milhões de euros. Destes, 81 ainda não haviam sido anunciados, totalizando 14,9 bilhões de dólares. O restante é para os projectos já apresentados. O total não representa, portanto, despesas efectuadas na segunda-feira. O programa prevê uma reunião plenária às 14H00 em Paris, às 15H00 em Beirute.

Guadalupe: Atendimento diferido, emergências continuadas

A UBS ativou o plano branco no domingo após um ataque cibernético no dia anterior. A gerência anuncia o adiamento de algumas das intervenções, consultas e exames de imagem até sexta-feira, 27 de novembro, inclusive. O hospital mantém atendimento urgente e prioritário. Esta data define o fim do período de reporte comunicado, não o do regresso ao normal.

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