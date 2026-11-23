A circular de 23 de novembro mantém 100% de cobertura de atos aprovados no público para o libanês sem seguradoras. O contrato privado remonta ao procedimento pré-guerra.

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O Ministério da Saúde Pública do Líbano mantém 100% de cobertura de atos aprovados em hospitais públicos para pacientes libaneses sem uma seguradora. A circular assinada na segunda-feira, 23 de novembro pelo ministro Rakan Nassereddine cita cuidados intensivos neonatais e pediátricos, bem como o parto. Nos hospitais privados contratados, restabeleceu-se o procedimento pré-guerra sem estabelecer taxas de tratamento.

No hospital público, não há cobrança sobre atos aprovados

A circular afirma que o Ministério continua a financiar plenamente os procedimentos médicos, cirúrgicos e hospitalares que aprova no setor público para pacientes libaneses que não estão sob o controle de qualquer agência de seguros. A instituição não os cobra parte dos custos desses actos.

O texto menciona expressamente os serviços de ressuscitação de recém-nascidos e crianças, bem como os benefícios relacionados ao parto. A regra aplica-se aos actos aprovados pelo Ministério: não torna todos os cuidados, serviços auxiliares ou permanece livre.

No contrato privado, voltar ao procedimento anterior

Para hospitais privados sob contrato com o Ministério, a circular restaura o procedimento de admissão e cobertura pré-guerra. Visa pacientes libaneses sem uma seguradora e também menciona pacientes em atendimento de emergência. Não dá uma percentagem para o sector privado: a taxa de 100% indicada para os actos aprovados no público não pode ser aplicada por dedução.

A distinção conta porque, em julho, o Ministério tinha confirmado um sistema de guerra também cobrindo 100 por cento de certos cuidados em hospitais privados que haviam aceitado um teto fixado por seus serviços. A nova circular não inclui esta taxa para estas instituições. Entra em vigor logo que seja emitida e revoga as disposições contrárias da circular anterior.

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