Tindouf: manutenção de escolas e serviços essenciais

Em Tindouf, as escolas e os serviços essenciais continuam a depender do financiamento sustentável. Os dados da UNICEF lançam luz sobre as necessidades educacionais, enquanto as avaliações humanitárias documentam os desafios da saúde e da alimentação. O plano para 2026-27 distingue as necessidades programadas das ajudas recebidas e o número de beneficiários de cada programa.

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Nos campos de refugiados sarauís perto de Tindouf, Argélia, escolas, cuidados e acesso à água dependem de financiamento sustentável. Uma nota da UNICEF publicada em setembro de 2026 destaca a fragilidade do sistema educacional. O plano humanitário para 2026-27 combina estas necessidades com outros serviços essenciais.

Os cinco campos hospedaram famílias do Saara Ocidental desde 1975. No seu comunicado de 16 de Fevereiro de 2026, o Programa Alimentar Mundial recorda que o seu isolamento no deserto depende fortemente da ajuda alimentar. A manutenção dos serviços baseia-se também nas próprias equipas de refugiados, como sublinhado no plano de resposta da ONU.

Uma escola dirigida por voluntários

A nota educacional da UNICEF de setembro de 2026 relatou 41.700 crianças matriculadas na pré-escola para o ensino médio para o ano de 2026 a 27. Conta com cerca de 1.800 pessoal de ensino voluntário, mais de 80 por cento dos quais são mulheres. Atrasos na compensação podem durar até seis meses e enfraquecer a retenção de equipes.

A Agência defende compromissos plurianuais alinhados com o horário escolar. Ele distingue um envelope anual de US $ 3,7 milhões a US $ 4,1 milhões para subsídios, materiais e apoio ao ensino do custo da estratégia educacional abrangente, perto de US $ 12 milhões para 2026. Trata-se de necessidades indicativas, não de financiamento já obtido.

A nota também recomenda um melhor monitoramento da aprendizagem. Em particular, baseia-se em uma avaliação da matemática realizada em abril de 2024 com uma amostra direcionada, não aleatória. As dificuldades identificadas justificam apoio educacional, mas os resultados não são uma medida representativa de todos os estudantes dos campos.

Um plano de dois anos, populações distintas

Publicado em novembro de 2025, o Plano de Resposta para os Refugiados do Saarawi 2026–27 reúne 27 parceiros e estima suas necessidades em mais de $177 milhões. Este envelope abrange, nomeadamente, dois anos de intervenção em matéria de alimentação, saúde, educação, água e abrigo. Não fornece informações sobre os montantes efectivamente recebidos em 3 de Novembro de 2026.

O plano seleciona 173.600 pessoas como base para o cálculo da assistência. Sua nota metodológica afirma que esse número vem de um estudo interagencial de 2018 que cruza os dados de identificação, saúde e educação. Portanto, não corresponde a um censo realizado em 2026. Os beneficiários de cada programa devem ser distinguidos dessa população de planejamento.

Necessidades de saúde documentadas em 2025

Em sua revisão de 2025 publicada em 28 de abril de 2026, a UNICEF relatou que quase metade dos centros comunitários de saúde necessitavam de reabilitação urgente. A Agência regista a escassez de voluntários treinados, os fornecimentos médicos irregulares e as dificuldades nos serviços maternos e neonatais. Um surto de difteria, ocorrido em outubro de 2025, também exigiu uma resposta vacinal.

Resultados preliminares da pesquisa nutricional de 2025, anunciada pelas agências da ONU em 25 de junho deste ano, relataram 13,6 por cento do total de desnutrição aguda entre crianças pequenas e uma taxa de crescimento atrofiada em cerca de uma em cada três crianças. O estudo, realizado pela University College London com parceiros humanitários, também relatou uma elevada incidência de anemia. Esses dados descrevem o inquérito de 2025, não uma nova avaliação de novembro de 2026.

O PAM informou em seu comunicado de 16 de fevereiro de 2026 que distribuiu mais de 22.000 toneladas de alimentos para 133 mil beneficiários em 2025. Alimentos nutricionais especiais também foram fornecidos a 15 mil crianças com menos de cinco anos de idade. Esses números descrevem a assistência prestada, sem constituir uma contagem de todos os habitantes dos campos.

Água, da perfuração à distribuição

O Plano 2026-27 descreve um abastecimento baseado no tratamento de águas profundas e águas, em particular para reduzir a salinidade. Alguns dos habitantes permanecem dependentes de caminhões-tanque. As prioridades incluem expansão e manutenção da rede. Além de novas instalações, a disponibilidade de peças e equipes técnicas determina a continuidade do serviço.

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