Kandinsky: Estima-se que 60 a 80 M$ lona

Uma tela de Wassily Kandinsky,Betonte Ecken, será proposto em 17 de novembro de 2026 em Christie A casa de vendas estima entre US $ 60 milhões e US $ 80 milhões. Pintada em Weimar entre dezembro de 1922 e janeiro de 1923, ela pertencia a Solomon R. Guggenheim. A venda ainda não aconteceu.
Este óleo sobre tela mede 130 centímetros. Seu título alemão pode ser traduzido como « Stressed Corners ». É uma das principais obras anunciadas para a venda noturna dedicada à arte do século XX.
Kandinsky: uma estimativa sem custos
A faixa publicada expressa a avaliação de Christie antes do leilão. Seus termos e condições de venda em Nova York afirmam que as estimativas excluem taxas de comprador e impostos aplicáveis. Eles não são nem uma previsão nem uma garantia do preço final.
O preço por martelo corresponde ao leilão realizado. A taxa é adicionada para formar o montante devido à casa, a que os impostos ainda podem se aplicar.
A Christie está a mostrar a ambição de um novo recorde para o artista. Para localizar o anúncio,Murnau mit Kirche IIchegou a 37.196.800 libras em Sothebys em Londres em março de 2023. Mais recentemente, ChristieDas Bunte Lebenvendido em Londres em outubro de 2026. Esses resultados referem-se a outras tabelas.
De Berlim à coleção Guggenheim
A procedência publicada traça várias etapas antes da entrada da tabela nas coleções americanas. Apareceu em uma venda da coleção Schwarz em Berlim-Charlottenburg em 2 de novembro de 1926. Galeria Nierendorf adquirida em 1928. Hilla Rebay era dona de 1929.
Artista e conselheiro de Solomon R. Guggenheim, Rebay desempenha um papel importante em suas aquisições de arte abstratas. Guggenheim comprou-lhe a tela. Deu-o em 1941 à fundação que leva o seu nome.
A fundação vendeu o trabalho na Sotheby & Co., Londres, 30 de junho de 1964. O comerciante de Nova Iorque, Stephen Hahn, adquiriu. O catálogo então o coloca entre os colecionadores Sandra e David Bakalar, em Boston, o mais tardar em 1984.
O proprietário atual comprou-o na venda Sothebys em 13 de maio de 1986, em Nova York. Christie está apresentando-o hoje como vindo de uma coleção europeia, sem nomear este vendedor no aviso de proveniência.
Uma pintura dos começos em Bauhaus
O período da criação dá à tela um lugar especial na jornada do pintor. Kandinsky juntou-se à equipe de ensino Bauhaus em 1922, a convite de Walter Gropius. Em seguida, a escola reúne pesquisas sobre arte, arquitetura e objetos cotidianos.
Na sua apresentação deBetonte EckenChristie está destacando uma organização em X. Duas diagonais cruzam em torno de uma forma azul central e direcionam o olhar para os ângulos. Esta construção dá seu significado ao título. Pertence a um período em que a geometria tem mais lugar na abstração de Kandinsky.
O edital também vincula essa organização à sua reflexão sobre a relação entre pintura e música. Cores, linhas e suas tensões fazem parte de uma composição que não busca mais simplesmente reproduzir uma paisagem.
A pintura também apareceu em uma exposição do Museu Barberini de Potsdam em 2025, de acordo com o catálogo de vendas. O leilão de 17 de novembro em Nova York determinará o resultado de sua nova apresentação de mercado.
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