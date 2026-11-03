Aramco: entrega de confiabilidade cai no terceiro trimestre

Aramco apresenta, em 3 de novembro de 2026, um equilíbrio contrastante de sua capacidade de entregar. A produção de petróleo remonta ao terceiro trimestre, mas seu indicador de confiabilidade da oferta caiu para 97,8%. O grupo saudita destaca seus oleodutos, estoques e equipes de reparo. Também especifica para trabalhar em uma extensão do eixo Leste-Oeste. A extensão permanece na fase de engenharia preliminar.
Aramco tem confiabilidade inferior a 2025
Em seu relatório publicado em 3 de novembro de 2026, Aramco estima a confiabilidade dos suprimentos em 97,8%, contra 98,4% no trimestre anterior e 99,9% um ano antes. Este indicador está incluído na secção relativa às actividades a jusante do grupo. Está a deteriorar-se apesar das entregas contínuas.
O indicador segue uma definição precisa. Aramco relata volumes enviados ou entregues dentro de 24 horas após a programação programada para os volumes prometidos. Atrasos relacionados a itens sob seu controle penalizam o resultado. Os que vêm de condições externas, como o tempo adverso, não o penalizam.
Este percentual mede o cumprimento dos prazos de entrega. Os volumes de exportação e a taxa de utilização dos gasodutos são abrangidos por outros indicadores.
|Indicador publicado
|T3 2026
|T2 2026
|T3 2025
|Confiabilidade dos fornecimentos
|97,8%
|98,4 %
|99, 9%
|Produção total de petróleo, milhões de barris equivalente de petróleo por dia
|11.0
|9.5
|13.3
|Rendimento líquido ajustado, bilhões de dólares
|31.2
|33.4
|28,6
A produção total inclui óleo e gás convertidos em equivalente petróleo. O seu perímetro excede as únicas exportações brutas.
Reinício de volumes, sem retorno ao nível anterior
A produção total atingiu 11 milhões de barris de equivalente de petróleo por dia entre julho e setembro. Ele ultrapassou 9,5 milhões no segundo trimestre, mas permaneceu abaixo de 13,3 milhões no terceiro trimestre de 2025. A comparação anual e a comparação trimestral revelam assim dois movimentos diferentes.
Financeiramente, o lucro líquido ajustado atingiu US $ 31,2 bilhões, em comparação com US $ 28,6 bilhões por ano antes. O resultado operacional ajustado das actividades a jusante, que inclui a refinação, está a aumentar significativamente. Aramco atribui esse aumento a melhores margens de refino.
Estes montantes ajustados são indicadores complementares definidos pela empresa, separados das medidas contabilísticas normais.
Eixo Leste-Oeste também sofreu distúrbios
Aramco reconhece interrupções em seu gasoduto Leste-Oeste durante o trimestre. O grupo afirma ter restaurado rapidamente as cargas no oeste do reino graças à configuração da rede em vários tubos. Combina esta recuperação com as suas instalações de armazenamento e capacidades logísticas.
Extensões estudadas, ainda não fluxos adicionais
A apresentação aos investidores em 3 de Novembro distingue vários projectos. A Aramco procura aumentar o volume de infra-estruturas existentes. O grupo também avalia rotas alternativas através de sua principal rede de gás. Ele finalmente mencionou uma engenharia preliminar para aumentar a capacidade do gasoduto Leste-Oeste.
A engenharia preliminar está a preparar uma possível extensão. Resta especificar a capacidade adicional e a data de envio.
O grupo está também a analisar a capacidade de armazenamento adicional no estrangeiro, perto dos mercados e rotas de exportação. O armazenamento completa as rotas de transporte aproximando a carga dos centros de consumo.
Os projectos terão ainda de especificar os sítios seleccionados, as decisões de investimento e o calendário de exploração. Para o eixo Leste-Oeste, a etapa anunciada permanece a dos estudos preliminares.
Fontes: Aramco, terceiro trimestre e primeiro nove meses de 2026, páginas 8, 9 e 23; apresentação dos resultados, slides 6 e 10. Documentos emitidos em 3 de novembro de 2026. Os números e avaliações operacionais são os da empresa.
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