Aramco: entrega de confiabilidade cai no terceiro trimestre

A confiabilidade do parto de Aramco foi de 97,8% no terceiro trimestre de 2026, em comparação com 99,9% ao ano anterior. A produção remonta ao trimestre anterior. O grupo reconhece distúrbios em seu gasoduto Leste-Oeste e está preparando uma extensão, ainda na fase de estudo, sem uma agenda anunciada de serviço.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Aramco apresenta, em 3 de novembro de 2026, um equilíbrio contrastante de sua capacidade de entregar. A produção de petróleo remonta ao terceiro trimestre, mas seu indicador de confiabilidade da oferta caiu para 97,8%. O grupo saudita destaca seus oleodutos, estoques e equipes de reparo. Também especifica para trabalhar em uma extensão do eixo Leste-Oeste. A extensão permanece na fase de engenharia preliminar.

Aramco tem confiabilidade inferior a 2025

Em seu relatório publicado em 3 de novembro de 2026, Aramco estima a confiabilidade dos suprimentos em 97,8%, contra 98,4% no trimestre anterior e 99,9% um ano antes. Este indicador está incluído na secção relativa às actividades a jusante do grupo. Está a deteriorar-se apesar das entregas contínuas.

O indicador segue uma definição precisa. Aramco relata volumes enviados ou entregues dentro de 24 horas após a programação programada para os volumes prometidos. Atrasos relacionados a itens sob seu controle penalizam o resultado. Os que vêm de condições externas, como o tempo adverso, não o penalizam.

Este percentual mede o cumprimento dos prazos de entrega. Os volumes de exportação e a taxa de utilização dos gasodutos são abrangidos por outros indicadores.

Indicador publicado T3 2026 T2 2026 T3 2025 Confiabilidade dos fornecimentos 97,8% 98,4 % 99, 9% Produção total de petróleo, milhões de barris equivalente de petróleo por dia 11.0 9.5 13.3 Rendimento líquido ajustado, bilhões de dólares 31.2 33.4 28,6

A produção total inclui óleo e gás convertidos em equivalente petróleo. O seu perímetro excede as únicas exportações brutas.

Reinício de volumes, sem retorno ao nível anterior

A produção total atingiu 11 milhões de barris de equivalente de petróleo por dia entre julho e setembro. Ele ultrapassou 9,5 milhões no segundo trimestre, mas permaneceu abaixo de 13,3 milhões no terceiro trimestre de 2025. A comparação anual e a comparação trimestral revelam assim dois movimentos diferentes.

Financeiramente, o lucro líquido ajustado atingiu US $ 31,2 bilhões, em comparação com US $ 28,6 bilhões por ano antes. O resultado operacional ajustado das actividades a jusante, que inclui a refinação, está a aumentar significativamente. Aramco atribui esse aumento a melhores margens de refino.

Estes montantes ajustados são indicadores complementares definidos pela empresa, separados das medidas contabilísticas normais.

Eixo Leste-Oeste também sofreu distúrbios

Aramco reconhece interrupções em seu gasoduto Leste-Oeste durante o trimestre. O grupo afirma ter restaurado rapidamente as cargas no oeste do reino graças à configuração da rede em vários tubos. Combina esta recuperação com as suas instalações de armazenamento e capacidades logísticas.

Extensões estudadas, ainda não fluxos adicionais

A apresentação aos investidores em 3 de Novembro distingue vários projectos. A Aramco procura aumentar o volume de infra-estruturas existentes. O grupo também avalia rotas alternativas através de sua principal rede de gás. Ele finalmente mencionou uma engenharia preliminar para aumentar a capacidade do gasoduto Leste-Oeste.

A engenharia preliminar está a preparar uma possível extensão. Resta especificar a capacidade adicional e a data de envio.

O grupo está também a analisar a capacidade de armazenamento adicional no estrangeiro, perto dos mercados e rotas de exportação. O armazenamento completa as rotas de transporte aproximando a carga dos centros de consumo.

Os projectos terão ainda de especificar os sítios seleccionados, as decisões de investimento e o calendário de exploração. Para o eixo Leste-Oeste, a etapa anunciada permanece a dos estudos preliminares.

Fontes: Aramco, terceiro trimestre e primeiro nove meses de 2026, páginas 8, 9 e 23; apresentação dos resultados, slides 6 e 10. Documentos emitidos em 3 de novembro de 2026. Os números e avaliações operacionais são os da empresa.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews