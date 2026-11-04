4 novembre 2026
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Futebol de praia: dois encontros para o Líbano

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A seleção de futebol de praia libanesa está prevista em duas competições em novembro de 2026. LUAFA está planejando a Copa Árabe de 5 a 10 de novembro em Port Said, Egito. O Líbano está incluído com Omã, Marrocos e Líbia. A Copa Ásia seguirá 18-28 de novembro na Tailândia. O sorteio da AFC colocou o libanês com o Irã, Vietnã e Afeganistão. Ambos os torneios têm mesas separadas, embora o Líbano pertença ao Grupo B em ambos os casos.

Le Liban sur le sable Deux tournois en novembre. Football de plage · archive, Mondial 2006.
Football de plage · archive, Mondial 2006. Pedro Paulo Silva de Souza · CC BY 2.0. Photo entière, non recadrée ; ajout de bandes graphiques et de texte hors photo. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ © Pedro Paulo Silva de Souza · CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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O Líbano deverá competir em duas competições de futebol de praia em novembro de 2026. A Copa Árabe está marcada de 5 a 10 de novembro em Port Said, Egito, de acordo com a UAFA. A Copa da Ásia seguirá na Tailândia de 18 a 28 de novembro. A seleção libanesa está incluída no Grupo B de cada um dos dois torneios, com adversários diferentes.

Futebol de praia: primeira etapa em Port Said

A quinta Taça Árabe contará com oito seleções no Estádio Porto Said. A União das Associações Árabes de Futebol organiza a competição, organizada pela Federação Egípcia. Seu lançamento está marcado para quinta-feira, 5 de novembro.

O Líbano partilhará o Grupo B com Omã, Marrocos e Líbia. O Grupo A reunirá o Egipto, a Arábia Saudita, a Mauritânia e o Iraque.

O Egito defenderá o título vencido na edição de 2023, realizada na Arábia Saudita. Omã terminou em segundo. O Líbano também tem uma posição finalista na história do evento: tinha terminado em segundo lugar em 2014, atrás do Egito.

LUAF anuncia a transmissão das reuniões nos canais ON Sport. A competição abriu sua temporada de esportes 2026-2027.

Na Tailândia, o Líbano regressará ao Irão

A Copa da Ásia começará em 18 de novembro, oito dias após o final do período anunciado para o torneio árabe. A AFC marcou esta reunião continental de 18 a 28 de novembro na Tailândia.

O sorteio feito em 10 de setembro em Kuala Lumpur coloca o Líbano com Irã, Vietnã e Afeganistão. O Irão aproxima-se do concurso como detentor do título.

Esta décima segunda edição da Taça Asiática reunirá doze equipas, divididas em três grupos de quatro.

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