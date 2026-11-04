De acordo com a Associated Press, Mark Warner foi reeleito como senador da Virgínia contra o republicano Bert Mizusawa. A agência atribuiu esta vitória ao democrata às 19:00 horário oriental na terça-feira, 3 de novembro, ou seja, 2 horas quarta-feira em Beirute. O senador obteve um quarto mandato e manteve uma cadeira democrata. Esta atribuição não determina a maioria do Senado. A certificação oficial permanece separada do anúncio da mídia, enquanto outras eleições continuam.

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O democrata Mark Warner foi reeleito para o Senado dos Estados Unidos na Virgínia durante as provas, de acordo com a Associated Press. A agência atribuiu-lhe a vitória sobre o republicano Bert Mizusawa na terça-feira 3 novembro em 19:00 horário oriental. Eram duas da manhã de quarta-feira em Beirute.

Esta tarefa abre um quarto mandato para Mark Warner. Assim, os democratas mantêm um lugar que já ocupavam. Não representa uma mudança política e não permite, por si só, a futura maioria do Senado.

Midterms: um quarto mandato para Mark Warner

Mark Warner foi eleito para o Senado em novembro de 2008, e foi renomeado em 2014 e 2020. Antes de Washington, ele liderou Virginia como governador de 2002 a 2006.

Atualmente é Vice-Presidente do Comité de Informações do Senado. É também membro das comissões Finanças, Bancárias, Orçamento e Regulamento Interno. Sua atividade profissional tinha começado no setor tecnológico antes de sua entrada na política.

Um prêmio de vitória, antes da certificação

O anúncio do PA vem no horário normal de votação na Virgínia. O despacho de atribuição não fornece nenhuma pontuação final ou proporção de espaços em branco. Bert Mizusawa, seu oponente republicano, é um general de divisão do exército aposentado.

Um prêmio da mídia distingue uma raça considerada como tendo sido adquirida de uma contagem ainda em andamento. A certificação é da responsabilidade das autoridades eleitorais. Outras eleições intercalares continuam no país à medida que os encerramentos e subidas locais continuam.

Capa: retrato oficial de Mark Warner, 22 de abril de 2025. Ryan Donnell / Serviços fotográficos do Senado dos EUA, domínio público; Libnanews vestir.

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