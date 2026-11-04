4 novembre 2026
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Intermediários: Mark Warner reeleito na Virgínia, de acordo com AP

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De acordo com a Associated Press, Mark Warner foi reeleito como senador da Virgínia contra o republicano Bert Mizusawa. A agência atribuiu esta vitória ao democrata às 19:00 horário oriental na terça-feira, 3 de novembro, ou seja, 2 horas quarta-feira em Beirute. O senador obteve um quarto mandato e manteve uma cadeira democrata. Esta atribuição não determina a maioria do Senado. A certificação oficial permanece separada do anúncio da mídia, enquanto outras eleições continuam.

Portrait officiel de Mark Warner et annonce de sa réélection en Virginie attribuée par AP.
Mark Warner réélu au Sénat en Virginie selon l’Associated Press. Portrait officiel du 22 avril 2025, antérieur au scrutin. © Ryan Donnell / U.S. Senate Photographic Services, domaine public ; habillage Libnanews.
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O democrata Mark Warner foi reeleito para o Senado dos Estados Unidos na Virgínia durante as provas, de acordo com a Associated Press. A agência atribuiu-lhe a vitória sobre o republicano Bert Mizusawa na terça-feira 3 novembro em 19:00 horário oriental. Eram duas da manhã de quarta-feira em Beirute.

Esta tarefa abre um quarto mandato para Mark Warner. Assim, os democratas mantêm um lugar que já ocupavam. Não representa uma mudança política e não permite, por si só, a futura maioria do Senado.

Midterms: um quarto mandato para Mark Warner

Mark Warner foi eleito para o Senado em novembro de 2008, e foi renomeado em 2014 e 2020. Antes de Washington, ele liderou Virginia como governador de 2002 a 2006.

Atualmente é Vice-Presidente do Comité de Informações do Senado. É também membro das comissões Finanças, Bancárias, Orçamento e Regulamento Interno. Sua atividade profissional tinha começado no setor tecnológico antes de sua entrada na política.

Um prêmio de vitória, antes da certificação

O anúncio do PA vem no horário normal de votação na Virgínia. O despacho de atribuição não fornece nenhuma pontuação final ou proporção de espaços em branco. Bert Mizusawa, seu oponente republicano, é um general de divisão do exército aposentado.

Um prêmio da mídia distingue uma raça considerada como tendo sido adquirida de uma contagem ainda em andamento. A certificação é da responsabilidade das autoridades eleitorais. Outras eleições intercalares continuam no país à medida que os encerramentos e subidas locais continuam.

Capa: retrato oficial de Mark Warner, 22 de abril de 2025. Ryan Donnell / Serviços fotográficos do Senado dos EUA, domínio público; Libnanews vestir.

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