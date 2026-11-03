ALECSO: três antigas cidades argelinas registadas

As antigas cidades argelinas de Nedroma, Bejaia e Mila se juntam ao Registro do Patrimônio Arquitetônico e Urbano Árabe, anexado ao ALECSO. O anúncio acompanha a reunião do Observatório no Cairo no final de outubro de 2026. Os três grupos já têm protecções nacionais. Este reconhecimento regional visa apoiar sua documentação e preservação, sem constituir uma classificação do patrimônio mundial. Em Nedroma, a presença na lista indicativa da Unesco é outro procedimento. Nenhum financiamento específico é especificado no anúncio.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

As antigas cidades de Nedroma, Bejaia e Mila foram registradas em Lálecso como um registro de patrimônio arquitetônico e urbano dos países árabes. O Ministério da Cultura e Artes da Argélia anunciou este reconhecimento no final de outubro de 2026. Trata-se de três grupos urbanos históricos, já protegidos na Argélia. Não constitui uma inscrição na Lista de Património Mundial da Unesco.

O anúncio acompanha o décimo primeiro encontro do Observatório du Patrimoine Architectural et Urbane nos países árabes. Organizada na sede da Liga Árabe no Cairo, esta sessão foi realizada de 25 a 27 de outubro. O Observatório faz parte da Organização Árabe para a Educação, Cultura e Ciência (ALECSO).

O Registro ALECSO, uma ferramenta de documentação

A organização apresenta esse mecanismo como uma forma de entender melhor o patrimônio construído e trocar informações entre os países árabes. Visa documentar locais, reunir peritos e apoiar abordagens de proteção.

Para a reunião do Cairo, a ALECSO anunciou a consideração de mais de 60 candidaturas. Um comitê de especialistas avaliou os arquivos de acordo com as condições e critérios do registro. Este número corresponde aos sites propostos, não ao total das listas finalmente selecionadas.

O ministério argelino espera que este reconhecimento aumente a visibilidade das três cidades antigas. Pretende igualmente reforçar a sua protecção e promover projectos de restauração. O desenvolvimento do turismo cultural é um dos efeitos desejados.

Proteções nacionais anteriores

Segundo o Ministério da Cultura, os três grupos já gozam do estatuto de sector protegido.

Em Nedroma, na wilaya de Tlemcen, o decreto de criação e delimitação data de 29 de novembro de 2009. A cidade velha de Mila tem uma área protegida criada no mesmo dia, por um decreto separado. Para Bejaia, este quadro data de 6 de maio de 2013.

A protecção nacional dos antigos bairros precede, portanto, o seu reconhecimento neste registo regional.

Nedroma, outro caso com a Unesco

Nedroma também faz parte de uma abordagem separada da Unesco. O imóvel intitulado « Nedroma and the Trara » está na lista indicativa argelina desde 28 de abril de 2025. Seu perímetro inclui a cidade histórica, Honaïne e uma parte das Montanhas Trara.

Uma lista indicativa enumera os activos que um Estado tenciona propor ao património mundial. A entrada de Nedroma nesta lista permanece distinta de uma classificação do Património Mundial.

Para as três cidades antigas, o comunicado argelino refere-se a programas de salvaguarda e restauração a desenvolver. Não especifica qualquer financiamento específico ou calendário de trabalho relacionado com o novo registo. Os meios e prazos para estes programas continuam a ser especificados.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews