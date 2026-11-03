ALECSO: três antigas cidades argelinas registadas

As antigas cidades de Nedroma, Bejaia e Mila foram registradas em Lálecso como um registro de patrimônio arquitetônico e urbano dos países árabes. O Ministério da Cultura e Artes da Argélia anunciou este reconhecimento no final de outubro de 2026. Trata-se de três grupos urbanos históricos, já protegidos na Argélia. Não constitui uma inscrição na Lista de Património Mundial da Unesco.
O anúncio acompanha o décimo primeiro encontro do Observatório du Patrimoine Architectural et Urbane nos países árabes. Organizada na sede da Liga Árabe no Cairo, esta sessão foi realizada de 25 a 27 de outubro. O Observatório faz parte da Organização Árabe para a Educação, Cultura e Ciência (ALECSO).
O Registro ALECSO, uma ferramenta de documentação
A organização apresenta esse mecanismo como uma forma de entender melhor o patrimônio construído e trocar informações entre os países árabes. Visa documentar locais, reunir peritos e apoiar abordagens de proteção.
Para a reunião do Cairo, a ALECSO anunciou a consideração de mais de 60 candidaturas. Um comitê de especialistas avaliou os arquivos de acordo com as condições e critérios do registro. Este número corresponde aos sites propostos, não ao total das listas finalmente selecionadas.
O ministério argelino espera que este reconhecimento aumente a visibilidade das três cidades antigas. Pretende igualmente reforçar a sua protecção e promover projectos de restauração. O desenvolvimento do turismo cultural é um dos efeitos desejados.
Proteções nacionais anteriores
Segundo o Ministério da Cultura, os três grupos já gozam do estatuto de sector protegido.
Em Nedroma, na wilaya de Tlemcen, o decreto de criação e delimitação data de 29 de novembro de 2009. A cidade velha de Mila tem uma área protegida criada no mesmo dia, por um decreto separado. Para Bejaia, este quadro data de 6 de maio de 2013.
A protecção nacional dos antigos bairros precede, portanto, o seu reconhecimento neste registo regional.
Nedroma, outro caso com a Unesco
Nedroma também faz parte de uma abordagem separada da Unesco. O imóvel intitulado « Nedroma and the Trara » está na lista indicativa argelina desde 28 de abril de 2025. Seu perímetro inclui a cidade histórica, Honaïne e uma parte das Montanhas Trara.
Uma lista indicativa enumera os activos que um Estado tenciona propor ao património mundial. A entrada de Nedroma nesta lista permanece distinta de uma classificação do Património Mundial.
Para as três cidades antigas, o comunicado argelino refere-se a programas de salvaguarda e restauração a desenvolver. Não especifica qualquer financiamento específico ou calendário de trabalho relacionado com o novo registo. Os meios e prazos para estes programas continuam a ser especificados.
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