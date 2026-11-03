Ouro sudanês: o abastecimento de Moscou e o desafio de receita

Abdel Fattah al-Burhan oferece locais de mineração na Rússia. Não é especificado qualquer investimento ou concessão concedida. Ao mesmo tempo, o banco central está a analisar as dificuldades de repatriar receitas de exportação de ouro. Estas questões distintas levantam a questão das receitas públicas e as condições para a cooperação anunciada com Moscovo.

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Abdel Fattah al-Burhan ofereceu à Rússia locais de extração de ouro, cobre e outros minerais durante seu encontro com Vladimir Putin em 30 de outubro de 2026. O anúncio não especifica qualquer concessão concedida ou investimento pago. Ao mesmo tempo, o banco central sudanês procura melhorar o repatriamento das receitas de exportação de ouro.

Uma oferta de cooperação mineira

De acordo com o relatório oficial sudanês divulgado pela SUNA em 30 de Outubro, o Presidente do Conselho de Soberania apresentou esta oferta ao Kremlin, à margem da Cimeira Rússia-África. Solicita a execução de projectos de cooperação económica e a assinatura de documentos relevantes numa data adequada em Moscovo.

O mesmo relatório atribuiu a Vladimir Putin o desejo de eliminar os obstáculos à cooperação e desenvolver parcerias entre empresas. No entanto, estas declarações não especificam os sítios, operadores ou as condições financeiras propostos de uma exploração. Por conseguinte, o abastecimento público não mede nesta fase as receitas que poderiam regressar ao Sudão.

Ganhos de exportação no centro de uma reunião

Outro caso diz respeito às vendas de ouro já feitas. De acordo com o relatório publicado pela SUNA em 2 de novembro de 2026, o governador do Banco Central reuniu em Cartum o Ministro das Minas, os exportadores privados e os órgãos de supervisão competentes. Os participantes discutiram as dificuldades associadas ao pagamento das receitas de exportação.

Em especial, os debates incidiram sobre a fixação de preços, tendo em conta os preços, limites e restrições globais às transferências, bem como a melhoria dos procedimentos. A diversificação dos mercados de exportação também estava na ordem do dia. As autoridades afirmam querer facilitar a chegada das moedas através de canais oficiais, conciliando os interesses do Estado, dos produtores e dos exportadores.

O presente relatório descreve discussões e orientações. Não leva à conclusão de que um novo regulamento já entrou em vigor. Também não associa as dificuldades examinadas pelo banco central aos projectos propostos à Rússia.

O contexto da economia de guerra

Numa intervenção publicada pelas Nações Unidas em 3 de julho de 2026, o Alto Comissariado para os Direitos Humanos Volker Türk denunciou os interesses econômicos alimentados pela guerra sudanesa. Ele nomeou ouro e gado entre os importantes recursos, ao lado da goma arábica.

Este alerta geral precede a oferta feita em Moscou. Não demonstra que os projectos anunciados em Outubro financiem hostilidades. Para avaliar os seus efeitos económicos, as condições de funcionamento, os beneficiários e os pagamentos efectivos continuam a ser determinados.

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