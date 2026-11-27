Thales anunciou na sexta-feira 27 de novembro negociações exclusivas para adquirir 51,6% da capital Lumibird. O grupo visa o bloco de empresas controladas pelo CEO do fabricante francês de laser Marc Le Flohic. A transação não é assinada e depende, em particular, da venda da divisão médica da Lumibird.
O que o 30,10 € por ação cobre
O preço de referência referido é de 30,10 euros por acção, dos quais 11,34 euros correspondem a uma distribuição excepcional prevista após a venda do ramo médico. Por conseguinte, o preço de 30,10 euros não é o preço que a Thales pagaria integralmente ao vendedor do bloco após o envio desta distribuição. O Thales calcula um prémio de 24,7% sobre o preço médio ponderado pelos volumes do mês anterior ao anúncio, e não sobre o último preço de fecho.
O comunicado prevê suplementos até 2,56 euros, principalmente relacionados com a venda de actividades médicas. Eles dependem de condições que ainda não foram cumpridas. Por conseguinte, o total de 32,66 EUR constitui o cenário de pagamento completo, não um montante garantido. Os cerca de 440 milhões de euros referidos pela Thales são o valor empresarial da única actividade fotónica após a distribuição prevista, e não o preço de 51,6 % do bloco.
Por que Thales visa a fotônica
Lumibird, com sede em Lannion, veio da aproximação de Keopsys e Quantel em 2017. Sua divisão fotônica fornece componentes e sistemas laser para clientes na indústria, pesquisa, ambiente, espaço e defesa. A Thales destaca a possibilidade de aproximar o fabrico destes componentes das suas actividades de integração, para reduzir a sua dependência de fornecedores terceiros.
O comunicado de imprensa afirma que Lumibird continuará a servir outros integradores. Esta é a posição anunciada pelas empresas, e não um compromisso imposto por uma autoridade da concorrência. A divisão fotônica apresentou crescimento orgânico de 14,9% da rotatividade nos primeiros nove meses de 2026, de acordo com os números relatados. A rotatividade consolidada do grupo, que inclui a equipe médica, aumentou 8,8% nos dados publicados no mesmo período.
Uma oferta em saldo, se o bloco for adquirido
Thales está visando uma produção até o final do segundo trimestre de 2027. Os grupos devem primeiro consultar os representantes do pessoal. A venda da divisão médica, o pagamento da distribuição e as autorizações regulatórias também precedem a finalização. O conselho de administração da Lumibird acolheu favoravelmente o projecto; o seu parecer fundamentado deve seguir o relatório do perito independente Finexsi.
Se a compra da participação maioritária tiver êxito, a Thales tenciona apresentar junto dos financiadores Autorité des marchés uma oferta simplificada sobre as restantes acções nas mesmas condições. A retirada da lista só ocorreria se as condições legais estivessem preenchidas. A partir de 27 de Novembro, o anúncio diz respeito à abertura de negociações exclusivas: a oferta pública não foi apresentada.
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