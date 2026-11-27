Os diretores assumiram o desconto britânico em 25 de novembro. As lojas Dealz na Irlanda continuam a operar a curto prazo, enquanto se prevê uma venda total ou parcial.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Os diretores assumiram o desconto britânico em 25 de novembro. As lojas Dealz na Irlanda continuam a operar a curto prazo, enquanto se prevê uma venda total ou parcial.

Poundland Limited e Poundland Elgin Limited entraram no processo no Reino Unidoadministraçãoquarta-feira, 25 de Novembro. Três parceiros da AlixPartners foram nomeados após a liderança da High Court. Os diretores dizem que a busca por um comprador, realizada antes de sua nomeação, não permitiu encontrar uma solução de solvente para toda a empresa.

A venda em bloco ou por atividades permanece possível

A AlixPartners retoma o processo de vendas. A empresa prevê a alienação total ou parcial da empresa ou dos seus activos. Por conseguinte, o procedimento não constitui um anúncio de liquidação imediato. No dia da sua nomeação, os administradores indicaram que as lojas e os centros de distribuição permaneceram abertos. Na sua opinião para os clientes, a Dealz afirma que a actividade na República da Irlanda continua a curto prazo e que a maioria das lojas permanece aberta até nova ordem. Nestes avisos não foi anunciado qualquer calendário geral de encerramento.

O sindicato britânico Usdaw pediu para se encontrar com os administradores rapidamente. No início de Novembro, estimava-se que estavam em jogo cerca de 11.000 postos de trabalho. Este número refere-se a posições cuja união procura preservar o futuro, não a despedimentos já pronunciados.

Alterações das condições de regresso em Poundland

No seu parecer do Reino Unido, Poundland afirma que, a partir de 26 de Novembro, as suas lojas deixaram de oferecer um reembolso ou troca de uma simples mudança de ideias. Esta política comercial distingue-se dos direitos jurídicos aplicáveis, nomeadamente, aos produtos defeituosos. Também afirma que os pedidos de compra pré-governamental podem ser tratados como créditos não garantidos, em vez de liquidados diretamente em lojas. Estes pormenores referem-se à política anunciada pela Poundland no Reino Unido.

Em uma carta datada de 25 de novembro, a Comissão de Assuntos Económicos da Câmara dos Comuns solicitou que os diretores fossem ouvidos. Nesta fase, o aviso da AlixPartners não designa nenhum proprietário ou loja permanente.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews