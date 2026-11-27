Os diretores assumiram o desconto britânico em 25 de novembro. As lojas Dealz na Irlanda continuam a operar a curto prazo, enquanto se prevê uma venda total ou parcial.
Poundland Limited e Poundland Elgin Limited entraram no processo no Reino Unidoadministraçãoquarta-feira, 25 de Novembro. Três parceiros da AlixPartners foram nomeados após a liderança da High Court. Os diretores dizem que a busca por um comprador, realizada antes de sua nomeação, não permitiu encontrar uma solução de solvente para toda a empresa.
A venda em bloco ou por atividades permanece possível
A AlixPartners retoma o processo de vendas. A empresa prevê a alienação total ou parcial da empresa ou dos seus activos. Por conseguinte, o procedimento não constitui um anúncio de liquidação imediato. No dia da sua nomeação, os administradores indicaram que as lojas e os centros de distribuição permaneceram abertos. Na sua opinião para os clientes, a Dealz afirma que a actividade na República da Irlanda continua a curto prazo e que a maioria das lojas permanece aberta até nova ordem. Nestes avisos não foi anunciado qualquer calendário geral de encerramento.
O sindicato britânico Usdaw pediu para se encontrar com os administradores rapidamente. No início de Novembro, estimava-se que estavam em jogo cerca de 11.000 postos de trabalho. Este número refere-se a posições cuja união procura preservar o futuro, não a despedimentos já pronunciados.
Alterações das condições de regresso em Poundland
No seu parecer do Reino Unido, Poundland afirma que, a partir de 26 de Novembro, as suas lojas deixaram de oferecer um reembolso ou troca de uma simples mudança de ideias. Esta política comercial distingue-se dos direitos jurídicos aplicáveis, nomeadamente, aos produtos defeituosos. Também afirma que os pedidos de compra pré-governamental podem ser tratados como créditos não garantidos, em vez de liquidados diretamente em lojas. Estes pormenores referem-se à política anunciada pela Poundland no Reino Unido.
Em uma carta datada de 25 de novembro, a Comissão de Assuntos Económicos da Câmara dos Comuns solicitou que os diretores fossem ouvidos. Nesta fase, o aviso da AlixPartners não designa nenhum proprietário ou loja permanente.
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