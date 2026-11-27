Ordens de partida foram emitidas na quinta-feira 26 de novembro em Courtenay e na área de Cedar, perto de Nanaimo. A Colúmbia Britânica aumentou seu nível de alerta para a ilha central.
Na Ilha de Vancouver, no oeste do Canadá, as autoridades ordenaram a evacuação de áreas ciliares em dois distritos separados na quinta-feira, 26 de novembro. Em Courtenay, a ordem entrou em vigor às 8:00 da manhã local para Maple Pool Campground e nove endereços da Sede Road. Perto de Nanaimo, o distrito regional assinou outra ordem, aplicável a partir das 5 da manhã em parte de Cedar, em torno de Wilkinson Road e Raines Road. Os perímetros são definidos por mapas oficiais, não por fronteiras da cidade.
Em Courtenay, os níveis dos rios e as marés monitoradas
O Centro Regional de Operações de Emergência explica que os rios Puntledge, Tsolum e Courtenay representaram um perigo para os moradores. Na quinta-feira, às 14 horas, relatou uma melhoria nas condições, mas manteve a ordem de partida. As equipes ainda estavam monitorando os níveis de água antes da noite maré alta. No Lewis Park, instalaram uma barreira temporária contra as águas em ascensão. O Lewis Centre e o LINC Youth Centre foram fechados por precaução.
Stephens Road e a área de Lewis Park, incluindo a área comercial de Puntledge, foram objeto de um aviso de preparação inicial. Isto não é uma ordem para evacuar. Em Cedar, o distrito regional também publica opiniões separadas de acordo com as propriedades. Os residentes devem verificar seu endereço no mapa provincial e seguir as instruções locais antes de retornar.
O nível de alerta no centro da ilha
O Centro de Previsão de Inundações de B.C. recebeu na quinta-feira de manhã o alerta de alerta de inundação para a ilha central de Vancouver. A leste da ilha permanece em standby e outros setores estão sujeitos a uma notificação de alto fluxo. Estes níveis descrevem o risco regional; as ordens de partida são da responsabilidade das autoridades locais.
Em Courtenay, um centro de recepção está localizado no Lower Native Sons Hall, 360 Cliffe Avenue. O distrito anuncia uma linha direta em 250-334-6000, aberta sexta-feira das 8:30 às 4:30 horas locais. O Centro Regional não publicou uma avaliação consolidada do número de pessoas evacuadas para ambos os distritos.
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