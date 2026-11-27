O Senado votou aumentar o limite máximo do imposto especial sobre o equipamento dos estabelecimentos públicos locais de 20 para 40 euros por habitante. Não é nem um aumento automático nem uma lei existente.

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Ao examinar o orçamento de 2027 na quarta-feira, 25 de novembro, o Senado votou para aumentar o teto para calcular os recursos fiscais dos estabelecimentos de propriedade pública locais e da sede terrestre da Córsega de 20 para 40 euros per capita. Este montante fixa um limite para o estabelecimento, e não um montante que cada residente deve pagar.

O imposto especial sobre equipamentos, ou TSE, já existe. Permite a estas organizações adquirir terrenos e edifícios em nome das comunidades. A emenda apresentada pelo senador Franck Dhersin eleva o limite de recursos e amplia seu uso: o imposto poderia contribuir para todas as missões desses estabelecimentos, e não apenas para as aquisições de terrenos e imóveis.

Os 40 euros não são uma factura individual

O teto é calculado com base na população total do perímetro do estabelecimento. Para uma área de 100.000 habitantes, o limite aumentaria de 2 milhões de euros para 4 milhões de euros. Trata-se das receitas anuais do imposto, acrescidas de determinadas compensações estatais, e não apenas do montante a distribuir pelos contribuintes. O estabelecimento imobiliário para o produto do imposto a cada ano.

As receitas são distribuídas entre os responsáveis pelo imposto predial sobre imóveis construídos e não construídos, o imposto habitacional sobre residências secundárias e o imposto predial sobre empresas em municípios onde o estabelecimento é competente. Mesmo que a disposição seja mantida na Lei das Finanças, o aumento do limite máximo não fixará, portanto, uma taxa nacional ou um aumento idêntico para todos os avisos fiscais.

Erosão costeira no centro do debate

Os autores da alteração retomam uma proposta do Comité Nacional da Linha Costeira. Querem capacitar os assentamentos nos territórios que têm de adaptar seu planejamento urbano ao declínio da costa. A erosão costeira não se insere, como tal, no âmbito dos riscos elegíveis para financiamento destas acções pelo fundo Barnier, recordam no seu texto.

A relatora geral do Senado, Christine Lavarde, desafiou o uso da tributação local e observou que a redação se estendeu além da erosão. O governo também deu uma opinião desfavorável. O Senado aprovou quatro emendas idênticas em primeira leitura. O limite máximo de 20 euros no Código Geral do Imposto permanece aplicável até que o aumento tenha sido incluído numa lei que tenha entrado em vigor.

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