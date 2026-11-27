O INSEE baixou a sua estimativa do PIB no terceiro trimestre de 2026, enquanto os dados pormenorizados mostram uma ligeira diminuição no segundo trimestre. Os ganhos de crescimento anuais caem para 0,1%.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O PIB francês caiu 0,2% no terceiro trimestre, de acordo com contas detalhadas publicadas na sexta-feira 27 de novembro pelo INSEE. O segundo trimestre, mostrado como estável em números arredondados, também foi ligeiramente negativo. Assim, a França cumpre o critério habitual de uma recessão técnica, dois trimestres consecutivos de contração, sem que tal signifique que o PIB irá cair sobre a totalidade de 2026.

No final de outubro, o INSEE estimou o declínio do terceiro trimestre para 0,1%. Os novos quadros mostram um PIB real de 662,622 mil milhões de euros, contra 664,22 mil milhões de euros no segundo trimestre e 664,368 mil milhões de euros no primeiro. O cálculo a partir destes níveis dá uma diminuição de cerca de 0,02% na primavera e, em seguida, 0,24% no verão. O primeiro trimestre já estava abaixo de cerca de 0,20% em comparação com o final de 2025.

Exportações e investimentos pesam sobre a actividade

As exportações diminuíram 1,6 por cento no terceiro trimestre, subindo 2,9 por cento no segundo. As importações aumentaram 0,1 %. O comércio externo reduziu 0,6 pontos percentuais para o PIB. As variações das existências contribuíram com 0,3 pontos, compensando parte do declínio.

O investimento caiu 0,9%, após 0,5% no trimestre anterior. O declínio é de 1,8% para os produtos manufaturados e de 0,9% para a construção. O INSEE explica a revisão desde Outubro, nomeadamente com novos dados menos favoráveis sobre o investimento na construção e informação e comunicação.

A despesa de consumo familiar aumentou em 0,3%, após 0,2%. O seu poder de compra por unidade de consumo, que tem em conta o tamanho e a composição das famílias, recuperou 0,2% após uma diminuição de 0,5%. A poupança manteve-se em 17,4% do rendimento disponível. A procura interna excluindo os stocks não contribuiu para o crescimento, com o aumento do consumo compensado pelo declínio do investimento.

Um ganho de 0,1 %, longe das previsões orçamentais de 0,5 %

Se o PIB permanecesse no seu nível de Verão no quarto trimestre, o crescimento médio de 2026 seria de cerca de 0,1%. Este é o significado do acervo de crescimento publicado pelo INSEE, não uma previsão para todo o ano. O cenário utilizado pelo governo em seus documentos orçamentários foi baseado em um aumento anual de 0,5% e havia sido finalizado antes da primeira estimativa no terceiro trimestre.

Para atingir exactamente 0,5% numa média anual, dados inalterados para os três primeiros trimestres exigiriam um aumento de cerca de 1,5% do PIB no último trimestre, de acordo com um cálculo da Libnanews baseado nos níveis publicados pela INSEE. A primeira estimativa para o quarto trimestre está prevista para 29 de janeiro de 2027.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews