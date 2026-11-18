Em Zahlé, uma reformulação referida por Al-Akhbar destaca as regras das câmaras de comércio. O conselho mistura eleitos e nomeados membros por decreto, mas escolhe o seu próprio presidente. O texto jurídico também distingue férias e dissolução. Nenhuma alteração real pode ser feita sem os atos oficiais correspondentes.

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Em Zahlé, a informação sobre uma possível mudança na direção da Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura destaca uma distinção essencial: nomear diretores não significa nomear o presidente. O sistema jurídico combina representação eleita, nomeação por decreto e eleição interna da Mesa.

Na sua edição de 17 de Novembro,Al-Akhbar refere-se a um projeto para reformular a gestão da CâmaraEsta informação continua a ser a do jornal: nenhum acto oficial correspondente foi identificado nos documentos consultados. Por conseguinte, torna impossível anunciar uma nomeação efectiva ou uma irregularidade legalmente estabelecida.

Salim Aoun disputa ter aceitado uma nomeação

Em um direito de resposta publicado por Al-Akhbar em 18 de novembro de 2026 (página 5), em reação ao seu artigo anterior sobre a Câmara de Zahlé, o MP Salim Aoun negou ter aprovado a solução de nomeação. Ele apontou que, em uma reunião com o ministro e dois de seus colegas, ele tinha defendido uma alteração à lei, seguido de eleições.

Ele acrescentou que nenhum nome foi discutido ou proposto pelos participantes. Ele também culpa o jornal por não contatá-lo por coletar sua posição e por relatar apenas uma apresentação incompleta, segundo ele. Por conseguinte, esta resposta especifica a sua oposição à solução de nomeação; não constitui o anúncio de uma alteração legislativa aprovada ou de uma eleição convocada.

Dois modos de acesso ao conselho

Adecreto-Lei n.o 36, de 5 de Agosto de 1967, publicado pelo Centro Universitário Libanês de Informática Jurídicaorganiza câmaras de comércio. O artigo 23.o divide os lugares do Conselho de Administração em duas categorias. Dois terços são eleitos pela Assembleia Geral por escrutínio secreto. O terceiro é nomeado por decreto, sob proposta do Ministro da Economia. O texto afirma que a eleição precede a ordem de nomeação.

Esta combinação não confere ao Ministro autoridade geral para designar todos os funcionários. Deve ser feita uma distinção entre a proposta ministerial, o decreto que nomeia os directores e o voto que atribui funções no seio do conselho. Apresentar esses três passos como um único « nomeação » apagaria uma diferença decisiva.

A Presidência apresenta um relatório para uma votação interna

O artigo 31.o prevê que o Conselho seleccionará de entre os seus membros, por escrutínio secreto, um presidente, dois vice-presidentes e um tesoureiro. Juntos, formam o escritório da sala. O director designado pode, assim, participar no funcionamento deste órgão sem a sua admissão ao conselho de administração, dando-lhe automaticamente a cadeira.

A substituição temporária ou relacionada com a demissão ainda está sujeita a outra regra. Nos termos do artigo 34.o, em caso de ausência, deslocação ou demissão do Presidente, os seus poderes serão transferidos para o vice-presidente mais antigo e, se necessário, para o outro vice-presidente. Em caso de ausência do presidente e dos dois vice-presidentes, o Conselho de Administração selecciona de entre os seus membros a pessoa responsável pelo presidente.

Os feriados nem todos têm o mesmo efeito

O artigo 26.o distingue igualmente os lugares vagos: para um membro eleito, remete para o primeiro suplente do último escrutínio; para um membro nomeado, para a nomeação de um suplente. Prevê novas eleições gerais e nomeações quando o número de efectivos se tornar inferior a metade do número previsto.

Este limiar deve ser lido com precisão. Um conselho reduzido a exatamente metade de seus membros não é, por si só, na situação « menos da metade » descrita neste artigo. Contudo, tal não afecta as outras condições de funcionamento nem a validade de uma decisão específica.

Por último, o artigo 39.o prevê uma eventual dissolução da violação do Decreto-Lei ou das leis gerais: será realizada por decreto, sob proposta do Ministro, com a convocação das eleições no prazo máximo de dois meses.

A fim de avaliar o caso do Zahlé, ainda é necessário ter acesso à composição oficial do conselho, aos atos que registram as vagas e às decisões de substituição. Sem estes documentos, a explicação das regras ilumina o debate, mas não substitui a constatação.

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