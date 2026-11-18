A mobilização econômica da diáspora requer uma distinção entre transferências para famílias e capital investido em empresas. Em Saida, uma reunião entre a Câmara de Comércio e a IDAL propôs identificar necessidades e selecionar projetos. A Agência presta igualmente apoio jurídico, fiscal e administrativo aos promotores de projectos elegíveis. Estes serviços não têm financiamento garantido. O relatório de 21 de Outubro não anuncia quaisquer fundos específicos para os expatriados nem quantifica os compromissos dos investidores.

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Mobilizar a diáspora libanesa para o investimento implica distinguir duas abordagens: ajudar uma família e financiar uma empresa. As ferramentas de acompanhamento da IDAL e uma iniciativa anunciada em Saida ilustram esta passagem. No entanto, não constituem um fundo para expatriados nem prova de que já foram autorizados novos capitais.

Em Saida, identificar projetos antes de investidores

Em 21 de outubro de 2026, a Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura de Saida e do Sul do Líbano apresentou uma reunião com a IDAL. Mohammad Saleh, Presidente da Câmara, e Majed Mneimneh, CEO da Agência, discutiram a recuperação das empresas afetadas.

Mneimneh propôs trabalhos conjuntos para identificar necessidades, mapear oportunidades de investimento e selecionar projetos a serem promovidos. Os parceiros procurados podem ser libaneses, árabes ou internacionais. Por conseguinte, a abordagem não se dirige exclusivamente à diáspora.

A distribuição proposta é baseada em duas funções. A Câmara traz o seu conhecimento das empresas e as suas prioridades. A IDAL ajuda a apresentar os projetos e orientar os investidores em abordagens dentro de sua competência.

Mneimneh também especificou um limite: IDAL não substitui agências de financiamento, compensação ou reconstrução. O relatório não anuncia qualquer envelope financeiro ou compromissos de investidores. Descreve uma cooperação a organizar, e não um programa de dotações já atribuídas.

Diáspora: o investimento não é confundido com transferências

Esta distinção junta-se à estabelecida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no seu estudo de 2023 sobre transferências. O PNUD separa as remessas de trabalhadores expatriados, principalmente para famílias, dos depósitos de não residentes, associados a uma lógica de colocação.

O estudo destaca o papel da proteção social desempenhado pelas transferências após a crise financeira de 2019. Para as famílias beneficiárias, estas oferecem, nomeadamente, acesso a bens e serviços essenciais. A sua utilidade, portanto, não depende de uma transformação em capital empresarial.

Ao mesmo tempo, o PNUD recomenda um quadro transparente para canalizar os recursos da diáspora para o investimento local. Insiste na confiança, no ambiente empresarial e na melhor medição dos fluxos. Essas recomendações, publicadas em 2023, não descrevem o financiamento realmente alcançado em 2026.

Apoio administrativo, não uma garantia de financiamento

A Unidade de Suporte ao Negócio fornece pontos de entrada para desenvolvedores de projetos. A agência fornece informação gratuita, aconselhamento jurídico e aconselhamento fiscal, bem como apoio administrativo e de autorização. Assessores externos estão envolvidos no apoio de sua equipe.

A página beneficiária menciona as start-ups com planos de negócios em tecnologia, telecomunicações, agrotecnologia, mídia digital e outros setores produtivos. Por conseguinte, o acompanhamento deve ser examinado à luz do projecto e das condições aplicáveis, e não apenas do estatuto de expatriado.

Para um empresário estabelecido no estrangeiro, a preparação de um projecto no Líbano e a garantia do seu financiamento continuam a ser duas fases distintas. A informação sobre as formalidades não é uma validação comercial nem um compromisso de empréstimo. Em Saida, o próximo passo anunciado continua sendo o esforço conjunto para passar das necessidades empresariais para projetos selecionados.

Ilustração: O Grande Serail em Beirute, 12 de agosto de 2017. Arquivos de fotografia institucional, não relacionados com a reunião de Saida. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Original.

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