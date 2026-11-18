A restrição anunciada em 12 de Novembro diz respeito às novas autorizações de três produtos hortícolas. O seu efeito nos preços dependerá dos volumes efectivamente reorientados para o mercado interno e da sua distribuição.

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Marrocos suspende provisoriamente a concessão de novas autorizações de exportação de tomates, cebolas e batatas. Anunciada ao Conselho do BCE em 12 de novembro de 2026, a decisão visa proteger a oferta nacional. Não constitui, nos termos do comunicado oficial, uma proibição geral de todas as exportações de produtos hortícolas.

Uma medida relativa às novas autorizações

O governo diz que quer preservar o mercado nacional, tendo em conta os agricultores e parceiros africanos. O comunicado não define uma data limite. Não anuncia a anulação das autorizações já emitidas nem uma isenção específica por destino. Por conseguinte, a assimilação deste anúncio ao encerramento de todas as fronteiras comerciais ultrapassaria o seu âmbito explícito.

Aumentos de preço ao longo de um mês, mas não mais de um ano

Os dados do Gabinete do Alto Comissário para o Plano forneceram uma explicação antes dessa decisão. Em setembro de 2026, os preços dos vegetais subiram 4,3% a partir de agosto. Todos os produtos alimentares cresceram 1,6% ao longo de um mês, enquanto o índice geral de preços no consumidor cresceu 1,0%.

No entanto, a comparação anual dá outro quadro: os produtos alimentares foram 2,5% mais baratos do que em setembro de 2025, e o índice geral apresentou um aumento de 0,5%. Um aumento mensal pode, portanto, coexistir com um declínio de 12 meses. Estes números de Setembro não medem os preços de Novembro nem os efeitos da decisão anunciada em 12.

Comércio entre oportunidades e oferta

A limitação de novos arranques pode, em princípio, aumentar os volumes disponíveis para os compradores locais, desde que os bens possam ser reencaminhados para este mercado. Este mecanismo não conduz automaticamente a uma diminuição equivalente dos preços de retalho. Os custos de transporte, preservação, margens comerciais e velocidade de distribuição ocorrem entre a fazenda e o consumidor.

Para os produtores, a arbitragem é diferente. O mercado interno oferece um escoamento, mas os seus preços e condições de pagamento não são necessariamente os de um contrato de exportação. Uma restrição pode alterar o valor esperado da colheita sem reduzir os custos já incorridos. Para os compradores estrangeiros, o seu impacto depende principalmente dos seus contratos e da possibilidade de encontrar outra fonte de abastecimento.

Os três produtos em causa também não têm o mesmo prazo de validade. Um tomate fresco suporta menos espera do que um lote devidamente armazenado de cebolas. Esta diferença torna decisiva a forma como as mercadorias são aplicadas e a circulação efectiva das mercadorias, para além do anúncio administrativo.

Isto medirá o efeito da decisão

Uma avaliação terá de comparar os volumes comercializados localmente, os preços grossistas e os pagos pelas famílias durante períodos comparáveis. As alterações sazonais e de qualidade devem também ser tidas em conta. Um preço médio nacional não descreve todas as situações locais.

Nesta fase, é necessário distinguir entre o objectivo do apoio à oferta, a restrição administrativa anunciada e os seus resultados económicos. Só uma decisão sobre autorizações não é suficiente para determinar quantas mais toneladas entram nos mercados ou o que os consumidores económicos conseguem.

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