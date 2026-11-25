Na terça-feira, 24 de novembro, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) cancelou o pacote contra o Senegal após a Copa Africana das Nações 2025 final. A pontuação de campo em Rabat, 1-0 após extensão contra Marrocos, foi restaurada. A Confederação Africana de Futebol (CAF) indicou que aplicaria a sentença.
O jogo foi jogado em 18 de janeiro de 2026, embora fosse a edição de 2025 da CAN. Marrocos obteve uma penalidade no final do período regulatório, preso pelo goleiro senegalês Édouard Mendy após uma interrupção do jogo. O Papa Gueye marcou então no 93o minuto, no início da extensão. Este objectivo tinha dado ao Senegal o seu segundo título continental no terreno.
Por que a pontuação mudou duas vezes
O júri disciplinar da CAF decidiu em 11 de fevereiro sem alterar o resultado. Em 17 de março, após um apelo da Royal Marroquina Football Federation, a Câmara de Recurso do CAF declarou o pacote Senegal e registrou um sucesso marroquino 3–0. Aplicou o artigo 84.° das regras da concorrência. Este 3-0 não foi, portanto, a pontuação jogada em Rabat, mas o resultado administrativo que havia substituído o 1-0.
A federação senegalesa tomou o TAS em 25 de março. As partes não acordaram num procedimento acelerado; A audiência foi realizada em 8 de outubro em Lausanne. O painel arbitral aceitou o recurso unânime em 24 de Novembro. Ela revogou a decisão do recurso de março e restabeleceu a decisão do júri disciplinar de fevereiro.
Para o TAS, a interrupção não foi uma parada definitiva
A federação marroquina considerou que a partida temporária dos jogadores senegaleses deveria ter levado o árbitro a encerrar o jogo, e que a recuperação procedeu com um erro de lei. Senegal argumentou que esta recuperação era uma questão para o árbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala decisão de campo e não deve ser revisto após o jogo.
No seu resumo da adjudicação, o TAS explicou que o árbitro podia decidir se as condições estavam reunidas para proceder. Quando ele voltou, os dois times estavam novamente presentes e dispostos a jogar. O painel arbitral considerou que os artigos 82 e 84 referidos por Marrocos dizem respeito ao resultado de uma reunião decidida definitivamente devido à condução de uma equipe. Por conseguinte, não os aplicava a esta interrupção, seguida de uma retoma.
A decisão não invalida as sanções disciplinares separadas já impostas pela CAF contra a federação senegalesa, o selector Papa Thiaw e alguns jogadores. O TAS distingue entre o tratamento desses comportamentos e a validade do escore. O seu prémio integral foi comunicado às partes; o documento público de 24 de Novembro resume as razões. O CAF reconheceu oficialmente o Senegal como o vencedor da edição.
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