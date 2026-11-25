A Corte Arbitral do Desporto restaurou a vitória do Senegal contra Marrocos na final do CAN 2025. Sua decisão distingue uma pausa temporária de uma parada final do jogo. Ela volta ao pacote de março do CAF, sem deixar de lado as sanções disciplinares separadas.

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Na terça-feira, 24 de novembro, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) cancelou o pacote contra o Senegal após a Copa Africana das Nações 2025 final. A pontuação de campo em Rabat, 1-0 após extensão contra Marrocos, foi restaurada. A Confederação Africana de Futebol (CAF) indicou que aplicaria a sentença.

O jogo foi jogado em 18 de janeiro de 2026, embora fosse a edição de 2025 da CAN. Marrocos obteve uma penalidade no final do período regulatório, preso pelo goleiro senegalês Édouard Mendy após uma interrupção do jogo. O Papa Gueye marcou então no 93o minuto, no início da extensão. Este objectivo tinha dado ao Senegal o seu segundo título continental no terreno.

Por que a pontuação mudou duas vezes

O júri disciplinar da CAF decidiu em 11 de fevereiro sem alterar o resultado. Em 17 de março, após um apelo da Royal Marroquina Football Federation, a Câmara de Recurso do CAF declarou o pacote Senegal e registrou um sucesso marroquino 3–0. Aplicou o artigo 84.° das regras da concorrência. Este 3-0 não foi, portanto, a pontuação jogada em Rabat, mas o resultado administrativo que havia substituído o 1-0.

A federação senegalesa tomou o TAS em 25 de março. As partes não acordaram num procedimento acelerado; A audiência foi realizada em 8 de outubro em Lausanne. O painel arbitral aceitou o recurso unânime em 24 de Novembro. Ela revogou a decisão do recurso de março e restabeleceu a decisão do júri disciplinar de fevereiro.

Para o TAS, a interrupção não foi uma parada definitiva

A federação marroquina considerou que a partida temporária dos jogadores senegaleses deveria ter levado o árbitro a encerrar o jogo, e que a recuperação procedeu com um erro de lei. Senegal argumentou que esta recuperação era uma questão para o árbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala decisão de campo e não deve ser revisto após o jogo.

No seu resumo da adjudicação, o TAS explicou que o árbitro podia decidir se as condições estavam reunidas para proceder. Quando ele voltou, os dois times estavam novamente presentes e dispostos a jogar. O painel arbitral considerou que os artigos 82 e 84 referidos por Marrocos dizem respeito ao resultado de uma reunião decidida definitivamente devido à condução de uma equipe. Por conseguinte, não os aplicava a esta interrupção, seguida de uma retoma.

A decisão não invalida as sanções disciplinares separadas já impostas pela CAF contra a federação senegalesa, o selector Papa Thiaw e alguns jogadores. O TAS distingue entre o tratamento desses comportamentos e a validade do escore. O seu prémio integral foi comunicado às partes; o documento público de 24 de Novembro resume as razões. O CAF reconheceu oficialmente o Senegal como o vencedor da edição.

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