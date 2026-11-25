A segurança do Estado informa que apreendeu 250 kg de carne transportada num veículo não refrigerado em Marjayoun e Hasbaya. Duas pessoas foram presas. A investigação deve determinar se parte do lote já tinha chegado às lojas, sem confundir a falta de preservação e contaminação confirmadas pelas análises.

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A Segurança do Estado anunciou a apreensão de 250 kg de carne transportada em um veículo não equipado para garantir sua conservação nos setores Marjayoun e Hasbaya. O caso mostra por que as verificações devem seguir o lote até os pontos de venda, sem assumir que toda a carne foi passada ou declarada imprópria após análise.

Controle iniciado antes da chegada ao açougue

Segundo a Segurança do Estado, o veículo verificado em 24 de novembro foi utilizado para entregar açougueiros em ambos os setores. Duas pessoas foram presas e as autoridades apreenderam a carne e o veículo sob instruções do promotor competente. O comunicado de imprensa emitido no dia seguinte não identificou qualquer comércio e não afirmou que um laboratório tinha identificado qualquer contaminação. Também não especifica se os produtos do lote já chegaram aos consumidores.

O problema é o dos meios de transporte. Uma janela devidamente refrigerada não restaura a segurança de um produto que teria sido mal armazenado antes da entrega. Por outro lado, este achado por si só não permite conhecer a temperatura real do lote, a duração da exposição ou o resultado de análises que não foram anunciadas.

Rastreabilidade links fornecedor, veículo e vendedor

Para determinar se o problema está limitado ao veículo ou também diz respeito às reservas já distribuídas, as peças úteis são vouchers de entrega, identificação do lote e registros de temperatura onde existem. Estes documentos comparam a quantidade imputada com a quantidade apreendida e determinam quais as empresas que efectivamente receberam as mercadorias. Um endereço servido durante um passeio não prova o recebimento de um lote não conforme.

Este trabalho permite, se for caso disso, limitar a retirada ou a análise ao produto certo. Protege tanto os consumidores como as empresas que não receberam a carne em questão. Por conseguinte, o caso do Sul não deve ser confundido com outros controlos anunciados nas últimas semanas em carnificinas de outras partes do Líbano.

Controlos multi- etapas

O Conselho de Ministros referiu recentemente as inspecções em armazéns e matadouros como parte dos esforços de segurança alimentar. O controle em Marjayoun e Hasbaya nos lembra que a entrega também é um passo decisivo. A continuação do arquivo dependerá se os controladores podem estabelecer a origem dos produtos, sua preservação e sua possível distribuição.

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