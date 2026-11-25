Comunicado da Sociedade Libanesa de Oncologia Médica e AstraZeneca, Beirute, 25 de novembro de 2026.
A Sociedade Médica Libanesa e a AstraZeneca terão uma cabine de informação na Maratona de Beirute no domingo, 29 de novembro. Em seu comunicado de imprensa de 25 de novembro, eles apelam às pessoas com alto risco de câncer de pulmão para discutir triagem com um profissional de saúde. Nenhum exame no local é anunciado.
Detecta doença antes de se espalhar
O Dr. Roger Khater, presidente da Sociedade Médica Libanesa (LSMO), lembra que o câncer de pulmão é frequentemente diagnosticado em estágio avançado, quando as oportunidades de tratamento são mais limitadas. A campanha convida pessoas de alto risco a consultar um profissional para determinar se um scanner de tórax de baixa dose é indicado.
O Dr. Khater lembra que fumar não é o único fator de risco. Ele também cita fumo passivo, poluição do ar exterior e interior, exposição a gases de escape diesel e certas doenças pulmonares crônicas. A triagem numa pessoa sem sintomas não é confundida com a avaliação médica dos sintomas.
Uma cabine de informação na Maratona de Beirute
Domingo, 29 de novembro, o LSMO e AstraZeneca acolherão os cavaleiros e o público em geral ao seu stand comum na Vila Maratona. Os folhetos serão distribuídos. O Dr. Roger Khater e outros oncologistas estarão envolvidos na sensibilização. Os parceiros também anunciam uma equipe de cerca de 100 pilotos nas cores da campanha.
Agnar Aboujaoude, diretor da AstraZeneca no Líbano, disse que a empresa pretende trabalhar com profissionais de saúde e empresas médicas para informar o público, agir sobre fatores de risco modificáveis e melhorar a detecção precoce.
Cancro pulmonar no Líbano
O Observatório Mundial do Câncer do Centro Internacional de Pesquisa do Câncer estima que em 2024 houve 1.523 mortes por câncer de pulmão no Líbano.
Comentários