A coligação liderada pelos sauditas anunciou que tinha atingido o porto iemenita de Hodeida na quarta-feira, 25 de novembro, depois de pedir a civis para evacuá-lo. Os Houthis ameaçaram retaliar contra os portos sauditas. A extensão dos danos e as consequências para o tráfego comercial e humanitário não estão estabelecidas.

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A coligação liderada pelos sauditas anunciou que tinha atingido o porto iemenita de Hodeida na quarta-feira, 25 de novembro, depois de pedir a civis para evacuá-lo. Os Houthis ameaçaram retaliar contra os portos sauditas. A extensão dos danos e as consequências para o tráfego comercial e humanitário não estão estabelecidas.

Coligação não especifica danos ao porto

O porta-voz da Coalizão, General Turki al-Maliki, disse na quarta-feira que as greves visaram instalações relacionadas com a operação do porto de Hodeida, sem especificar quais. Também anunciou a destruição de vários alvos nas províncias de Saada e Amran. A sua declaração não fornece um relatório humano para o porto nem uma indicação do estado das docas e da continuação das operações de descarga.

O anúncio vem depois de um aviso da coligação pedindo aos civis para evacuar o porto. O porta-voz militar de Houthis, Yahya Saree, ameaçou retaliar contra os portos sauditas no Mar Vermelho, incluindo Jeddah, se Hodeida fosse atacada. Esta ameaça não constitui confirmação de um ataque em Jeddah.

Dois episódios separados em Hodeïda

Na quarta-feira, a coligação reivindicou greves no porto. Estes não são os ataques na segunda-feira, 23 de novembro, na mesma província, que as autoridades houthies atribuíram à Arábia Saudita. Este último disse que edifícios de uma empresa pública de telecomunicações tinham sido atingidos e relatou 17 mortes. Este balanço, não verificado de forma independente, não pode ser retomado como balanço da operação de quarta-feira.

As tensões já foram aumentadas na terça-feira após um ataque de drone em uma torre no distrito financeiro de Riade. A defesa civil saudita relatou 11 lesões na capital. A coligação atribuiu este ataque aos Houthis. Mais uma vez, esta é uma avaliação separada da das greves no Iémen.

Um ponto de entrada para as importações de géneros alimentícios

Hodeïda é um dos portos do Mar Vermelho, seguido pelo Programa Alimentar Mundial para as Importações de Alimentos, com As-Salif e Ras Issa. O Iémen importa cerca de 90% dos seus alimentos, de acordo com a agência das Nações Unidas. Esta é a parte de importação nacional, não a parte que passa por Hodeida.

O Programa Alimentar Mundial já havia relatado que os combates haviam cortado o acesso a certas áreas das províncias de Taez e Hodeida, impedindo que suas equipes e parceiros alcançassem cerca de 350 mil pessoas. Este número é antes da greve de quarta-feira. No futuro imediato, os elementos para medir as consequências são o estado das instalações portuárias e a confirmação da continuação ou interrupção das operações comerciais e humanitárias. Nenhum desses pontos é estabelecido pelo comunicado de coalizão.

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