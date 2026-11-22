Christophe Abu Hashem e Haifa Taha El Jundi ganharam os dois singles do Zuk Mosbeh J30, o segundo torneio júnior de tênis organizado pela Federação Libanesa de Tênis com a NDU Tennis Academy. O torneio, que foi agendado pela Federação Internacional de 16 a 22 de novembro, reuniu 41 jogadores de acordo com o comunicado de imprensa de Jalal Beainou.
Abu Hashem e El Jundi ganham o simples
Christophe Abu Hashem venceu Tarek El Chaaby na final dos rapazes, 7-6, 6-3. Haifa Taha El Jundi venceu a final das meninas contra Lama Naaman, 6-1, 6-4. Estes títulos seguiram suas vitórias no primeiro J30, jogou na semana anterior em Kaslik. Estes são dois torneios separados.
El Hachache e Tabib ganham meninas duplas
Entre os meninos, Abou Hashem e El Chaaby, adversários de um único jogador, venceu o set duplo contra Rami Saouli e Yann Elefteriades, 6-1, 6-2. Entre as meninas, Maria El Hachache e Sofia Tabib venceram Haifa Taha El Jundi e Mariam Kamareddine, 2-6, 6-4, 10-8 no super tie-break, de acordo com o comunicado de imprensa.
O presidente da Federação Libanesa de Tênis, Alain Sayegh, participou das finais e felicitou os vencedores pela apresentação dos troféus nos tribunais da Universidade de Notre-Dame de Louaizé.
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