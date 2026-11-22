Um júri federal em Los Angeles considerou Jonathan Rinderknecht culpado na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no caso Palisade Fire. O incêndio matou 12 pessoas em janeiro de 2025. O veredicto diz respeito a duas acusações relacionadas com um incêndio voluntário. A juíza Anne Hwang fixou em 17 de março de 2027 a audiência na qual a sentença será imposta.
Um veredicto no segundo julgamento
O júri selecionou as duas acusações da acusação federal revisada de agosto: destruição de propriedade por fogo e incêndio em bens usados no comércio interestadual. O primeiro julgamento foi concluído em junho sem um veredicto, por falta de acordo entre os jurados. O novo veredicto resolve a questão da culpa, mas o tribunal ainda não pronunciou uma sentença.
Ambas as datas no coração do arquivo
O caso abrange dois episódios. De acordo com o Ministério Público Federal, a primeira casa, chamada Lachman Fire, foi declarada em 1 de janeiro de 2025. O fogo continuou a eclodir após a intervenção dos bombeiros. Em 7 de janeiro, ventos violentos encorajaram a recuperação e propagação de chamas. É este segundo episódio que os serviços de resgate gravaram como Palisades Fire.
O balanço da CAL FIRE registra 12 mortes, 6.845 estruturas destruídas e 975 danificadas. Inclui edifícios residenciais, comerciais e outros tipos de edifícios. Esta contagem diz respeito ao incêndio dos Palisades, nem todos os incêndios que atingiram a área de Los Angeles em janeiro de 2025.
A sanção ainda por fixar
A acusação informou que o acusado tinha sido detido desde outubro de 2025. Ele anuncia uma pena mínima de cinco anos e um máximo legal de quarenta anos neste caso. Estes limites não prejudicam a decisão do tribunal. O processo federal trata dos factos criminais do incêndio, não dos pedidos de indemnização das vítimas.
Comentários