Um júri federal considerou Jonathan Rinderknecht culpado em 20 de novembro de 2026 no caso Palisade Fire, que matou doze pessoas em janeiro de 2025 em Los Angeles. O primeiro julgamento terminou sem um veredicto em junho. A juíza Anne Hwang está marcada para a sentença em 17 de março de 2027.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Um júri federal em Los Angeles considerou Jonathan Rinderknecht culpado na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no caso Palisade Fire. O incêndio matou 12 pessoas em janeiro de 2025. O veredicto diz respeito a duas acusações relacionadas com um incêndio voluntário. A juíza Anne Hwang fixou em 17 de março de 2027 a audiência na qual a sentença será imposta.

Um veredicto no segundo julgamento

O júri selecionou as duas acusações da acusação federal revisada de agosto: destruição de propriedade por fogo e incêndio em bens usados no comércio interestadual. O primeiro julgamento foi concluído em junho sem um veredicto, por falta de acordo entre os jurados. O novo veredicto resolve a questão da culpa, mas o tribunal ainda não pronunciou uma sentença.

Ambas as datas no coração do arquivo

O caso abrange dois episódios. De acordo com o Ministério Público Federal, a primeira casa, chamada Lachman Fire, foi declarada em 1 de janeiro de 2025. O fogo continuou a eclodir após a intervenção dos bombeiros. Em 7 de janeiro, ventos violentos encorajaram a recuperação e propagação de chamas. É este segundo episódio que os serviços de resgate gravaram como Palisades Fire.

O balanço da CAL FIRE registra 12 mortes, 6.845 estruturas destruídas e 975 danificadas. Inclui edifícios residenciais, comerciais e outros tipos de edifícios. Esta contagem diz respeito ao incêndio dos Palisades, nem todos os incêndios que atingiram a área de Los Angeles em janeiro de 2025.

A sanção ainda por fixar

A acusação informou que o acusado tinha sido detido desde outubro de 2025. Ele anuncia uma pena mínima de cinco anos e um máximo legal de quarenta anos neste caso. Estes limites não prejudicam a decisão do tribunal. O processo federal trata dos factos criminais do incêndio, não dos pedidos de indemnização das vítimas.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews