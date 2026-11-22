Até dez centímetros de altura, uma garrafa de terracota preservada no Museu Metropolitano de Arte tem a imagem de São Menas entre dois camelos. Os peregrinos relataram nestes cabritos água ou óleo do santuário egípcio de Abu Mina. À medida que se aproxima a festa copta de 24 de novembro, este objeto conta como um lugar de peregrinação circulou a imagem do santo muito além de seu túmulo.
Na cabaça, água ou óleo do santuário
O Met data do século IV ao VII e é provavelmente feito em Abu Mina, sudoeste de Alexandria. A terracota não é vidrada. Um colarinho curto supera uma faixa plana e duas alças quadro. O relevo combina o personagem central com dois camelos. O aviso do museu não apresenta o objeto como prova de uma viagem específica: explica o uso deste tipo de lâmpadas, que permitiu trazer água para casa ou óleo do lugar sagrado. A cópia x.197 não é exibida, de acordo com o museu.
O Louvre preserva vários objetos da mesma família. Em um deles, feito de terracota com um molde de duas partes, Menas também está associado a um dromedário. Outra porta para a frente de Menas entre dois dromedários mentirosos e, na parte de trás, uma decoração que o museu atribui a Saint Thecle. Estas diferenças lembram-nos que nem todos os gourdes capturam exactamente a mesma imagem. Podemos ler práticas e figuras devocionais, sem presumir seu conteúdo no momento em que cada objeto entrou em uma coleção.
O que os dois camelos representam
O sinaxário, a coleção litúrgica que conta a vida dos santos, comemora o martírio de Mari Mina, diz o Thaumaturge, o 15 Hathor. Esta data corresponde este ano a terça-feira, 24 de novembro. No relato transmitido pela tradição copta, Menas é um soldado cristão martirizado; camelos estão ligados ao retorno de seus restos mortais ao Egito. A terracota atesta que esta cena foi representada em objetos devocionais. Não permite, por si só, verificar os episódios da história.
Abu Mina, do túmulo à cidade de peregrinação
Os restos dão uma idéia da extensão da reunião na época. Ao redor do túmulo atribuído ao mártir, a cidade de Abu Mina reuniu igrejas, um baptistério, ruas, casas e oficinas. O Ministério egípcio do Turismo e Antiguidades também descreve um lugar para peregrinos. Estes são os restos deste antigo centro cristão, inscrito como Património Mundial em 1979, e não o Mosteiro Copta, que a UNESCO designa como Abu Mina.
O mosteiro moderno de Santa Mina adjacente ao local. Em maio de 2025, o Papa Copta Tawadros II visitou os restos mortais antes de ir ao mosteiro, onde visitou a catedral e o santuário do Papa Kyrillos VI. O relato da Igreja distingue as duas etapas. Em 9 de abril de 2026, o patriarcado também documentou uma liturgia da Quinta-feira Santa neste mosteiro. Este escritório atesta que o lugar é sempre um lugar de adoração; Ele não diz se os fiéis hoje carregam as mesmas cabaças que nos tempos antigos. A UNESCO também apresenta a comunidade monástica como um dos parceiros no trabalho de conservação, sem confundi-la com o sítio arqueológico.
Fora da lista de risco, o site permanece monitorado
O aumento do lençol freático, particularmente ligado à irrigação, enfraqueceu os restos mortais. Após o trabalho de drenagem e controle de água, o Comitê de Patrimônio Mundial retirou Abu Mina da Lista de Patrimônio Mundial em Risco em 2025. O local continua a ser Património Mundial.
Em 2026, o Comité congratulou-se com a continuação do acompanhamento do nível do quadro e com a estabilização das estruturas. Incentivou a manutenção de um sistema de resgate de controle de água e solicitou ao Egito que se reportasse novamente até 1 de dezembro de 2027. O lançamento da lista em risco marca assim uma melhoria na conservação, não o fim da manutenção: as ruínas testemunham sempre à cidade que os peregrinos deixaram com suas pequenas cabaças.
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