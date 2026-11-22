Escoteiros e guias celebraram a independência em 21 de novembro em Beirute. A ministra Nora Bayrakdarian salientou a cidadania, o voluntariado e a unidade.

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O Ministério Libanês da Juventude e Desporto celebrou o 83o aniversário da Independência com escoteiros e guias no sábado 21 de novembro, Praça dos Mártires em Beirute. A ministra Nora Bayrakdarian convidou os jovens a tornarem o serviço público e a unidade nacional os compromissos da vida quotidiana.

A cerimônia, realizada na véspera do feriado nacional, em cooperação com a Federação de Escoteiros Libaneses e a Federação Libanesa de Escoteiras e Guias de Garotas, reuniu as Associações de Escoteiros do país. O ministério afirma que o hino nacional e a saudação à bandeira precederam o discurso do ministro.

« Uma bandeira, uma pátria »

O slogan do encontro foi « Uma bandeira, uma pátria: de todo o Líbano ao coração de Beirute ». Nora Bayrakdarian apresentou as diferenças de tradições, bens e regiões como uma riqueza para o Líbano. Ela também lembrou que, na sua opinião, a preservação da independência exigia a proteção das instituições, o respeito pela lei e a capacidade do libanês de trabalhar em conjunto.

Olhar como Escola de Cidadania

O ministro explicou que ela havia colocado Scouting no centro da cerimônia porque ele ensinou os jovens a assumir a responsabilidade e servir a sua comunidade. Elogia as associações e os seus voluntários pelo seu trabalho nos domínios humanitário, social e educativo.

Para funcionários, batedores e guias, ela pediu para não esperar que o Líbano mudasse para acreditar nele, mas para contribuir para o seu futuro. Ela os convidou a colocar sua promessa de escoteiro em prática e fazer da unidade nacional uma escolha diária.

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